Das Leben der einstigen Talkshow-Ikone Wendy Williams hat eine tragische Wendung genommen. Wie das Team der 59-Jährigen jetzt bekannt gab, leidet die ehemalige Moderatorin unter einer schweren Krankheit. Genauso wie Action-Star Bruce Willis ist nun auch Wendy an Aphasie und Demenz erkrankt.

Doch das ist nicht der einzige Schicksalsschlag, mit dem sie zu kämpfen hat.

Wendy Williams an Aphasie und Demenz erkrankt

Seit dem Jahr 2021 ist es still und die einstige Talkshow-Queen Wendy Williams geworden. Dabei galt sie seit 2008, als „The Wendy Williams Show“ im TV Premiere feierte, als eine der charismatischsten und lustigsten Unterhalterinnen in ihrer Branche. Sie empfing unzählige Stargäste und wurde schließlich selbst zu einer gefeierten Star-Moderatorin. Doch dann zog sich Wendy aus der Öffentlichkeit zurück.

Wie ihr Presseteam nun mitteilt, gibt es dafür mehrere, erschütternde Gründe. Einer davon: ihre schwere Erkrankung. Bereits in der Vergangenheit habe sie immer wieder mit Gedächtnisproblemen und einem unberechenbaren Handeln zu kämpfen gehabt, wie in dem Statement, das mehreren US-Medien vorliegt, zu lesen ist. Jetzt gibt es die traurige Gewissheit für Wendy Williams. Sie leidet unter Aphasie und frontotemporale Demenz (FTD).

Nervenzellen sterben im Gehirn ab

Doch was bedeutet diese niederschmetternde Diagnose nun für Wendy? Menschen, die unter Aphasie leiden, haben mit einer schweren Beeinträchtigung der Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten zu kämpfen. Auch beim Lesen und Verstehen von geschriebener Sprache können große Schwierigkeiten entstehen. Hinzu kommt dann noch eine frontotemporale Demenz. Diese seltene Art von Demenz schreitet sehr schnell voran. Hierbei sterben Nervenzellen im Stirnhirn und im Schläfenlappen des Gehirns ab. Heilbar ist diese schwere Krankheit leider nicht.

Die Entscheidung, die traurige Nachricht mit der Öffentlichkeit zu teilen, fiel dem Team rund um die einstige Moderatorin nicht leicht. Doch es gibt einen Punkt, weshalb es dennoch wichtig ist, darüber zu sprechen: „Nicht nur, um für Verständnis und Mitgefühl für Wendy einzutreten, sondern auch, um das Bewusstsein für Aphasie und frontotemporale Demenz zu schärfen und die Tausenden anderer zu unterstützen, die ähnliche Umstände durchleben“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Wendy Williams ist nicht die einzige prominente Person, die daran erkrankt ist. Auch Action-Star Bruce Willis leidet unter der seltenen Krankheit. Der 68-Jährige musste seine Schauspielkarriere beenden und verbringt seine Zeit nun zuhause, umgeben von seinen Liebsten.

Nicht der einzige Schicksalsschlag

Die schwere Erkrankung von Williams ist nicht die erste, mit der sie für Schlagzeilen gesorgt hat. Im Jahr 2018 diagnostizierte man bei ihr Morbus Basedow – dabei handelt es sich um eine Autoimmunerkrankung der Schilddrüse. 2022 beendete sie schließlich ganz offiziell ihre beliebte Talkshow, „The Wendy Williams Show“, nachdem zuvor unzählige Gastmoderatoren für sie einsprangen.

Im vergangenen Jahr schließlich die nächste Hiobsbotschaft: Williams litt unter einer Alkoholsucht und musste einige Zeit in einer Entzugsklinik verbringen, wie ihr Manager Will Selby gegenüber Page Six bestätigte. „Wendy ist in einer Einrichtung und tut ihr Bestes, damit es ihr besser geht.“