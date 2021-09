To be honest: Wir lieben es zu shoppen. Nun gut, zumindest die meisten von uns. Dass dieses Hobby manchmal ein bisschen ins Geld gehen kann ist kein Geheimnis. Daher drehen wir den Spieß jetzt um und verraten dir wie du Online-Shoppen zum Beruf machen kannst!

Switch Sides

Normalerweise bist du es, die ihren Warenkorb mit Fashion und Co. auf diversen Plattformen füllt?? Wie wäre es stattdessen die Seiten mal zu tauschen? Statt einzukaufen, mistest du deinen Kleiderschrank mal wieder ordentlich aus und stellst die ausgemusterten Teile online wieder zum Verkauf. Mittlerweile gibt es hier einige Apps mit großen Communities.

via GIPHY

Das richtige Know-How

Der Online-Handel boomt. Wenn du hier nicht nur hobbymäßig durchstarten willst brauchst du auf jeden Fall die richtigen Tools und das Know-How. Technische Grundlagen sind das A und O. Die Werbe Akademie des WIFI Wiens bietet speziell für alle Interessierten einen spannenden Diplomlehrgang für E-Commerce Management an. Von der Einführung, zu Merchandising, Content-Pflege bis hin zur Positionierung und Social Media ist hier alles dabei. Karriere ich kommeeee!!

Bild: Adobe Stock / Jacob Lund

All about the products

Nicht nur das Know-How ist wichtig! Entscheidend in deinem Online-Shop sind auch die richtigen Produkte. Um zu lernen, wie du deinen Shop ausbauen kannst, sieh dir am besten die Nachfrage und deine Konkurrenz an. Was haben sie für ein Angebot? Was gibt es vielleicht noch zu wenig am Markt? Am wichtigsten ist jedoch, dass du dich mit deinen Produkten identifizieren kannst und es dir Spaß macht sie zu verkaufen!

via GIPHY

Professioneller Einkäufer

Wenn das Thema mit dem Online-Shop für dich nichts ist, haben wir noch einen Plan B für dich in petto: Shoppen für andere! Ja richtig gehört! Wenn du besonders gut bist exklusive Stücke aus Sonderkollektionen ausfindig zu machen, gibt es tatsächlich Leute, die dich dafür bezahlen für sie auf Schatzsuche zu gehen. Das klingt doch wirklich traumhaft, oder?

via GIPHY