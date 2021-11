Vor zwei Wochen haben die Drillinge von Anna-Maria Ferchichi und Bushido das Licht der Welt erblickt. Jetzt teilt der Rapper zum ersten Mal einen süßen Schnappschuss von sich und den Drillings-Mädchen.

„Hinter uns liegen Monate voller Angst und Sorgen um euch“, schreibt der mittlerweile sieben-fache Vater.

Bushido zeigt seine Drillings-Mädchen

Der Rapper könnte wohl nicht gerade stolzer sein! Seine Frau Anna-Maria Ferchichi hat eine Drillingsgeburt hinter sich gebracht und drei Mädchen geboren. Ihre Namen: Leonora, Naima und Amaya. Jetzt teilt Bushido zum ersten Mal einen Schnappschuss von den Sprösslingen.

Dazu schreibt er: „Hinter uns liegen Monate voller Angst und Sorgen um euch.“ Denn während der Schwangerschaft kam es für Anna-Maria immer wieder zu Komplikationen. Schließlich kamen die Drillinge aufgrund eines Nierenstaus zu früh auf die Welt. Eines der Babys musste bis zuletzt im Krankenhaus bleiben. Doch jetzt ist die Familie endlich wieder vereint!

„Vor uns liegen hoffentlich viele Jahre voller Glück und Gesundheit mit euch„, fährt der Rapper fort. Dann bedankt er sich noch bei den Menschen, die dabei geholfen haben, dass seine Kinder sowie Anna-Maria wohlauf sind. „Wir danken den tollen Ärzten der Charité, allen voran Professor Henrich, unserer Hebamme Luise, allen weiteren Personen, die ich vor Aufregung im Operationssaal vergessen habe und ganz besonders den tollen Schwestern und Pflegern auf unserer Station. Ich wünsche mir, dass viel mehr Menschen begreifen, welch unglaublichen Dienst ihr leistet.“

Bushido ist jetzt sieben-facher Vater

Die Familie Ferchichi wächst immer weiter! Bisher haben Bushido und Anna-Maria schon vier gemeinsame Kinder, zwei davon sind Zwillinge. Außerdem hat die 40-Jährige, die übrigens auch die Schwester von Sängerin Sarah Connor ist, noch einen Sohn aus ihrer ersten Ehe. Die kleinen Drillings-Mädchen vollenden das Glück der Großfamilie jetzt.

Prime Doku startet am Freitag

Wer noch mehr Einblicke in das Leben von Bushido und seiner Großfamilie haben möchte, sieht sich am besten seine neue Doku an. „Unzensiert – Bushidos Wahrheit“ läuft ab 26.11.2021 auf Prime Video. Ganze zwei Jahre lang (von Juni 2018 bis August 2020) wurden er und seine Frau dabei von Kameras begleitet.

Darin hört man auch ehrliche Worte des Rappers: „Meine musikalischen Erfolge haben mich nie glücklich gemacht“, so der 43-Jährige. Seine mehr als 30 Goldenen Schallplatten habe er nie aufgehängt, denn sie hätten ihm nichts bedeutet. „Weil mein Leben einfach beschissen gewesen ist“.

Sechs Folgen gibt es insgesamt zu sehen.