Dass auf Musikfestivals wie „Rock am Ring“ hauptsächlich Männer im Lineup stehen, ist für Comedian Carolin Kebekus der Anlass, ein eigenes Festival zu machen. Sie dreht den Spieß um und startet 2022 ein Festival, bei dem nur Frauen auftreten.

Auf der Bühne stehen dann unter anderem die No Angels.

DCKS-Festival hat nur Frauen auf dem Lineup

Carolin Kebekus ist bekannt dafür, sich zum Thema Sexismus zu äußern. In ihren Comedy-Programmen sowie der „Carolin Kebekus Show“ spricht sie oft über immer noch gängige Klischees, Fragen, die Frauen nicht mehr hören können und ärgert sich offen darüber, dass Frauen in der Öffentlichkeit immer noch unterrepräsentiert sind. Und zwar nicht nur in der Comedy-Szene, sondern auch in der Musikbranche.

„Bei den Grammys gingen zwischen 2013 und 2019 nur zehn Prozent der Nominierungen an eine Frau. Auch auf Festivalplakaten muss man weibliche Acts mit der Lupe suchen“, schildert Kebekus beispielhaft. „Das wollen wir ändern. Wir wollen Musikerinnen sichtbarer machen.“ Um das zu schaffen startet Kebekus ein eigenes Festival mit dem Namen „DCKS“.

„Wir können nur etwas ändern, wenn wir alle an einem Strang ziehen“

Bei dem Musikfestival, das am 6. Juni 2022 in Köln stattfinden soll, werden ausschließlich Frauen im Lineup stehen. „Die Ausrede, es würde ja nun mal keine weiblichen Bands geben, darf nicht mehr gelten. Denn es gibt sie, man muss ihnen nur Platz geben“, sagt Kebekus.

Aber bevor jetzt jemand fragt: NEIN, es ist kein reines Frauen-Festival. Männer sind selbstverständlich im Publikum willkommen. Denn: „Wir können nur etwas ändern, wenn wir alle an einem Strang ziehen“, erklärt Kebekus. „Es geht uns nicht um Bevorteilung, wir fordern lediglich die gleichen Chancen. Wir wollen, dass Frauen bei Festivals und im Radio genauso präsent sind wie Männer.“

No Angels als Headliner

Der Fokus von „DCKS“ soll deshalb auf den Frauen liegen. „Unsere Acts sind Vorbilder für Frauen und Mädchen: Mädchen sollen wissen, dass auch sie Rockstars sein können.“ Zwar ist das Lineup noch nicht komplett, es soll jedoch nicht nur bekannte Stars und erfolgreiche Musikerinnen beinhalten, sondern auch Newcomer und Frauen, die noch nicht den Sprung auf die große Bühne geschafft haben. Auch auf eine Genre will sich das Festival nicht einschränken. Gespielt wird also quer durch die Bank von Pop bis Hip Hop.

Derzeit als Acts fixiert sind die No Angels, Lea, Mine, Luna und Annie Chops. Zusätzlich dazu setzt sich das Festival auch eine gewisse Aufklärungsarbeit als Ziel. Denn neben der musikalischen Hauptbühne wird es auch eine weitere geben, auf der sich Expertinnen der Entertainmenbranche, wie Hazel Brugger und Laura Larsson „über gemeinsame Erfahrungen austauschen und gemeinsam Lösungen suchen„, heißt es auf der Festival-Webseite.

Idee entstand in der „Carolin Kebekus Show“

Angeteast hat Kebekus das Festival übrigens schon im Sommer. Denn im Juli kritisierte sie das Line Up von Rock am Ring und Rock im Park, bei denen 2022 fast ausschließlich Männer beziehungsweise Bands mit Frontmännern als Headliner geplant sind. Der Frauenanteil mache nur vier Prozent aus, betont Kebekus.

Sie verkündete deshalb damals schon eine Art Gegenveranstaltung. Aus dem scherzhaften „Ring am Rock“ wurde mittlerweile „DCKS“, das 2022 tatsächlich stattfinden soll – und zwar einen Tag nach „Rock am Ring“ und „Rock im Park“.