Die Blätter werden bunt, die Tage kühler und die Luft duftet nach Veränderung: Der Herbst ist da!

Hier sind fünf Dinge, auf die wir uns jedes Jahr aufs Neue freuen.

1. Gemütliche Stunden zu Hause

Mit dem Herbst kommt auch die gemütliche Atmosphäre des Wohlfühlens in den eigenen vier Wänden auf. Wir freuen uns auf kuschelige Decken, Kerzenlicht und das Knistern des Kamins (wenn auch im Livestream über Youtube). Es ist die Zeit, in der wir uns aufs Sofa kuscheln und dabei ein gutes Buch oder einen Film schauen und das am besten mit einer Tasse Tee oder dem It-Getränk der Saison in der Hand – und das bringt uns auch gleich zum nächsten Punkt!

2. Pumpkin Spice Latte und Co.

Nichts duftet nach Herbst wie ein warmer Pumpkin Spice Latte! Er ist die perfekte Mischung aus Aromen und Gewürzen, die typisch für den Herbst sind, wie Zimt, Nelken und Ingwer – kein Wunder also, warum der Herbstklassiker so beliebt ist. Aber nicht nur das macht den Herbst so köstlich, neben dem Heißgetränk freuen wir uns in dieser Jahreszeit auch auf leckere Maroni oder auf eine cremige Kürbissuppe!

3. Perfektes Jackenwetter

Bevor der Winter mit seinem Grau über uns zieht, und wir uns der Kälte wegen nur mit geschlossener Jacke aus dem Haus trauen, ist jetzt das perfekte Jacken-Outfit-Wetter. Nun kommen alle Übergangsjacken zum Einsatz, die wir über die Jahre gesammelt haben und die nur vier bis sechs Wochen im Jahr wirklich tragbar sind: Lederjacken, Trenchcoats und Blazer haben jetzt ihre wunderbaren Glanzmomente! Im Idealfall sogar offen getragen und lässig gestylt! We like!

4. Diese Farbpracht

All diese warmen Farbtöne haben wahrlich etwas Magisches an sich! Die Sonne im Herbst wärmt anders und es gibt kaum etwas Romantischeres als ein Spaziergang im herbstlich bunten Wald.

5. Halloween

Ob man einen Hang zu Kostümen, Süßigkeiten oder ausgefallener Deko hat: Halloween verbindet irgendwie alles! Es ist die Zeit des Übernatürlichen und Mysteriösen, in der die Geschichten von Geistern, Hexen und Vampiren besonders beliebt sind und auch ein kleines bisschen mehr Furcht einflößen als sonst.

Der Herbst ist eine Zeit der Gemütlichkeit und erinnert uns daran, die kleinen Freuden des Lebens zu schätzen und die Schönheit der Natur in all ihrer Pracht zu bewundern. In diesem Sinne: Einen wunderschönen Herbst wünschen wir euch!