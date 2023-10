Der Countdown läuft: am 3. November findet der miss Gründerinnentag in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien statt. Dabei dreht sich alles rund um das Thema Gründen!

Wir haben Panel-Gast Victoria Neuhofer vorab zum Interview getroffen. Sie ist die Gründerin von Damn Plastic und verrät uns einige Insidertipps zum Gründen und dem Weg in die Selbstständigkeit.

Wie finde ich meine Nische/meine Idee?

Finde etwas, das du wirklich gerne machst! Denn wenn die schweren Zeiten kommen (und sie werden kommen), musst du durchhalten können, ohne genervt aufzugeben. Die Leidenschaft für das, was du tust, sollte im Vordergrund stehen und nicht das Geld.

Was hättest du gerne gewusst, bevor du in die Selbstständigkeit gegangen bist?

Da ich in einem unternehmerischen Umfeld aufgewachsen, #Unternehmertochter bin und in jeder Abteilung von ganz unten angefangen habe, gab es bereits viele Prozesse und Erkenntnisse, die mir als Selbstständige zu Beginn gefehlt haben. Die Buchhaltung ist ein gutes Beispiel. Früher konnte ich einfach in der Buchhaltung anrufen, wenn ich Hilfe brauchte. Als Selbstständiger musst du jedoch alles von Grund auf selbst aufbauen und für alles verantwortlich sein. Es ist entscheidend, von Anfang an zu erkennen, wo deine Stärken und Schwächen liegen. Aufgaben, bei denen du weniger stark bist, sollten schnell delegiert werden, damit du dich auf deine Stärken konzentrieren kannst.

Auf welche Stolperfallen muss man vorbereitet sein?

Im Grunde genommen kann alles schiefgehen, wenn du nicht aufpasst. Ein großes Problem ist, wenn du von deiner Idee überzeugt bist, aber der Markt nicht. Viele denken, dass alle ihre Idee genauso toll finden werden wie sie selbst. Das kann dazu führen, dass du viel Geld investierst, ohne einen Kundenstamm oder Abnehmer zu haben.

Auch bürokratische Hürden sind so ein Ding – oft kennt man sich nicht aus, und schon ist die Anzeige da. Wenn du selbst kein Profi auf einem bestimmten Gebiet bist, solltest du entweder lernen (denn du bist der wertvollste „kostenlose“ Mitarbeiter im Unternehmen und die größte treibende Kraft, besonders am Anfang) oder einen Experten hinzuziehen (oft kennt jemand jemanden, der jemanden kennt, und so könnten möglicherweise Kosten vermieden werden). Und nicht zu vergessen, die Selbstmotivation ist entscheidend. Du musst IMMER dranbleiben, es gibt keinen Weg zurück.

Wie gehe ich am besten mit Rückschlägen um?

Rückschläge sind unglaublich wertvoll. Man lernt nie so schnell und so effektiv wie in Zeiten des „Rückschlags“, wenn man das so nennen will. Für mich sind es eher Chancen zur Verbesserung, bei denen man danach besser durchstarten kann.

Was sind deine Learnings?

Wenn du etwas wirklich willst, wirst du es erreichen. Der Weg ist nicht einfach, und es gibt immer diese Momente, in denen du denkst: „Oh verdammt, wie komme ich hier wieder raus?“ Aber es gibt immer einen Ausweg, du musst nur dranbleiben wollen. Das Wichtigste ist, dass du ein Team um dich herum aufbaust, das dieselbe Leidenschaft teilt wie du.

Ein Satz, den du deinem Pre-Gründungs-Ich gerne mit auf den Weg geben möchtest.

„In zehn Jahren möchtest du dein eigenes Vorbild sein – also mach einfach weiter! Es wird sich auszahlen.“

