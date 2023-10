Step by Step zum eigenen Business – Sei dabei, beim Gründerinnentag am 3. November in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien – moderiert von Content Creator, Autorin und Unternehmerin Christl Clear!

Lerne in Panels und Workshops von Expert:innen und sammle jede Menge Know-How für dein eigenes Business!

Das Programm

Beim miss Gründerinnentag dreht sich in verschiedene Workshops und Panels alles rund um die Themen Gründen, Selbstständigkeit, Business, Networken & Co.

Moderation: Christl Clear, Content Creator @iamchristlclear

Unter anderem mit dabei:

Karin Teigl, „@constantlyk“

Vera Steinhäuser, Business Coach

Helin Sahin, Gründerin von „Reflection Agency“

Martha Schultz, Vizepräsidentin WKÖ & Bundesvorsitzende FiW

Vanessa Mucha-Trnavsky, Gründerin von „All About You PR“

Leni Charles, Co-Gründerin „Kids of the Diaspora“

Victoria Neuhofer, Gründerin von „Damn Plastic“

Rebecca Wiederstein, Co-Günderin von „Commonground“

… und viele mehr!

Und das erwartet euch:

*vorläufiges Programm, Änderungen vorbehalten. Speaker:innen tbd

So funktioniert die Anmeldung

Sei dabei und sichere dir dein kostenloses Veranstaltungs-Ticket für das Event am 03.11.2023!

Das Programm auf der Main Stage findet von 10:00 – 16:00 Uhr statt. Die Workshops zwischen 14:15 – 15:30 Uhr erfordern eine separate Anmeldung aufgrund der limitierten Plätze. Wähle unten deinen gewünschten Workshop ODER das parallel stattfindende Programm auf der Main Stage aus.