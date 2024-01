Happy News aus Hollywood: Der „Arielle“-Star Halle Bailey ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das verkündete die Schauspielerin am Samstagabend, den 6. Januar, auf ihrem Instagram-Profil.

Sie und ihr Partner DDG hielten die Schwangerschaft die ganze Zeit geheim.

Halle Bailey wird zum ersten Mal Mutter

Halle Bailey, der Star aus „Arielle, die Meerjungfrau“, und ihr Freund, der Rapper und Vlogger DDG, sind zum ersten Mal Eltern geworden. Und das gibt das Paar mit einem super süßen Insta-Posting bekannt. Auf dem cuten Bild ist neben den Händen der jungen Eltern auch eine winzige Hand mit einem goldenen Armband und Namenzug zu sehen. Halo soll ihr kleiner Sohn demnach heißen.

„Auch wenn wir erst ein paar Tage im neuen Jahr sind, war das Größte, was das Jahr 2023 für mich hätte tun können, mir meinen Sohn zu bringen…“, schreibt die 23-Jährige in der Caption. Damit scheint die Darstellerin anzudeuten, dass ihr Sohn schon Ende letzten Jahres geboren wurde. „Willkommen auf der Welt mein Halo 🥰👼🏽 ✨Die Welt will dich unbedingt kennenlernen“, schreibt die Schauspielerin weiter.

Auch ihr Partner DDG teilte ein ähnliches Foto von den Händen seiner neuen kleinen Familie mit der Bildunterschrift: „Mein mit Abstand größter Segen 👶🏽❤️ (…) ich war noch nie so verliebt… Baby Halo.“

Gerüchte um Schwangerschaft

Die Schauspielerin hat ihre Schwangerschaft trotz monatelanger Spekulationen nie bestätigt. Im November 2023 teilte die Darstellerin ein Video auf Social Media, in dem sie ihre Fans darauf hinwies, „sie in Ruhe zu lassen“, nachdem jemand dort behauptet hatte, dass sie eine „Schwangerschaftsnase“ habe.

Die Gerüchteküche fing an, richtig zu brodeln, nachdem Halle bei den MTV VMAs im September in einem fließenden orangefarbenen Kleid auftauchte, das ihren Bauch verbarg. Ein Insider verriet Page Six sogar: „Halle hielt sich vom rosa Teppich fern, um nicht fotografiert zu werden. Und wenn sie drinnen war, war sie sehr aufmerksam in der Art, wie sie Umarmungen gab und wem sie sie gab“.

In den Monaten darauf bettelten ihre Fans sie regelrecht an, ihre Schwangerschaft endlich bekannt zu geben. Doch die 23-Jährige blieb standhaft. Jetzt ist der Kleine da und die Spekulationen haben ein Ende. Wie es aussieht, ist die kleine Familie überglücklich und freuen sich auf das nächste Kapitel.