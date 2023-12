Medizinische Sensation: Eine Frau aus den USA hat mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. Die 32-Jährige Amerikanerin verkündete bereits vor Monaten ihre außergewöhnliche Schwangerschaft auf Social Media. Mit zwei Gebärmütter und zwei Gebärmutterhälse wurde doppelt schwanger.

Nun sind die Wunderbabys geboren, aber an unterschiedlichen Tagen.

Doppelt schwanger

Wenn das nicht ein echtes Weihnachtswunder ist: Eine 32-Jährige Frau aus den USA hat mit zwei Gebärmüttern Zwillinge zur Welt gebracht. „Unsere Wunderbabys wurden geboren!“, verkündete Kelsey Hatcher, die Mutter der Babys auf Instagram. Für diese außergewöhnliche Schwangerschaft interessierten sich viele Menschen weltweit. Als das Paar im Juni diesen Jahres auf Instagram verkündete, dass sie mit zwei Gebärmüttern schwanger geworden ist, ging die Story viral! Kelsey hat eine angeborene Fehlbildung, die man in der Medizin „Uterus Didelphys“ nennt. Mit zwei Gebärmütter und zwei Gebärmutterhälse, die sie eben durch diese Fehlbildung hat, wurde die Frau doppelt schwanger.

Nun verkündet die 32-Jährige auf Instagram erfreuliche Nachrichten! Ihre Wunderbabys haben das Licht der Welt erblickt. Die beiden Mädchen wuchsen nicht nur in verschiedenen Gebärmüttern heran, sondern wurden auch an verschiedenen Tagen geboren: Roxi Layla kam am 19. Dezember zur Welt, Rebel Laken am 20. Dezember. In der Caption des Instagram-Posts, zeigt sich die Mutter über die Geburtszeit ihrer Zwillinge scherzend: „Sie haben beschlossen, dass sie statistisch selten genug sind, dass sie einfach weiter machen und auch ihren eigenen Geburtstag haben sollten.“ Den Beitrag könnt ihr euch hier ansehen.

Eine gelungene „Weihnachtsüberraschung“

Nach den Berechnungen von Kelsey Hatchers Gynäkologin sollten die Babys zu Weihnachten zur Welt kommen. Das konnten die Twins jedoch nicht abwarten: Also machten ihrer Familie eine Weihnachtsüberraschung. Sowohl der Mama als auch den Babys geht es gesundheitlich gut, daher dürfen sie die Festtage zusammen mit ihren Liebsten zu Hause verbringen. Sie haben zusammen die Uniklinik in Birmingham im US-Bundesstaat Alabama verlassen und dürfen sich auf erste Weihnachten zusammen freuen.

Unter dem Instagram-Post sammeln sich zahlreiche Kommentare von User:innen, die der Hatchers-Family zur Geburt ihrer Wunderbabys gratulieren. „Vielen Dank, dass wir ein Teil eurer großartigen Reise sein durften! Du warst wirklich eine Freude, dich um dich zu kümmern, genieße diese süßen kleinen Geschenke“, schrieb etwa eine Userin. Außerdem freuen sich schon viele User:inne auf die Einzelheiten der Entbindung, die Kelsey zu einem anderen Zeitpunkt mit ihren Follower:innen teilen wird. „Kann es kaum erwarten, die ganze Geschichte zu hören! Herzlichen Glückwunsch und Gott segne dich und deine Familie“, kommentierte eine weitere Userin. Die Wunderbabys Roxi Layla und Rebel Laken wissen es zwar noch nicht, aber sie werden durch ihre besondere Geschichte vielen Menschen in Erinnerung bleiben.