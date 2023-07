Es klingt nach einem absoluten Albtraum für alle Menschen, die Angst vor Spinnen haben. In China hat sich im Ohr eines Mannes eine Spinne eingenistet. Das Tier dürfte in der Nacht in den Gehörgang des Mannes gekrochen sein. Ein Video vom Arztbesuch geht derzeit auf Social Media viral.

Spinnenphobiker:innen sollten jetzt besser nicht weiterlesen!

Virales Video: Spinne nistet sich in Ohr von Mann ein

Die folgende Geschichte ist definitiv nichts für schwache Nerven. Ein Mann aus China klagt über leichte Schmerzen im Ohr, wie unter anderem Daily Mail berichtet. Da das unangenehme Gefühl nicht aufhört, geht der Mann schließlich zum Arzt. Dieser untersucht daraufhin das Ohr des Mannes und macht dabei eine skurrile Entdeckung. Ein kleines Tier hatte es sich im Gehörgang des Mannes gemütlich gemacht. Genauer gesagt fand der Doktor eine lebendige Spinne.

Und der Mann hatte gleich doppeltes Pech. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass sich ein ungebetener tierischer Gast im Ohr des Patienten befindet, hat die Spinne zusätzlich auch gleich noch ein Netz gesponnen. Spinnenphobiker:innen müssen an dieser Stelle wohl erst mal durchatmen. Denn für Menschen, die sich vor Spinnen ekeln oder fürchten, ist es DAS Albtraum-Szenario schlechthin. Aber wie ging es für den armen Patienten weiter? Und wie konnte das Tierchen überhaupt unbemerkt in die Öffnung krabbeln?

Tier dürfte in der Nacht in das Ohr gekrabbelt sein

Wirklich dramatisch war der Vorfall aber zum Glück nicht – zumindest nicht aus medizinischer Sicht. Denn das Krabbeltier wurde schließlich mit einer Pinzette entfernt und der Mann konnte nach Hause geschickt werden. Sein Trommelfell wurde durch den Vorfall zwar leicht verletzt, laut dem Arzt soll eine kleine Verletzung dieser Art aber nach kurzer Zeit wieder abheilen. Da der Mann das seltsame Gefühl erstmals am Morgen spürte, dürfte die Spinne wohl im Schlaf in sein Ohr geschlichen sein.

Ein Video von dem ekligen Fund geht gerade in den sozialen Netzwerken viral. Und unzählige User:innen sind schockiert und können gar nicht glauben, dass das Video echt ist. Natürlich könnte es sich um ein Fake-Video handeln, doch unmöglich ist das Szenario keineswegs.

Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario?

Wir sagen es ja nur sehr ungern: Aber tatsächlich kann es vorkommen, dass sich Insekten ein warmes Plätzchen in einer menschlichen Körperöffnung suchen. Und das Ohr bietet sich hier geradezu an. Allerdings kommt dies nur sehr selten vor. Wer nicht gerade in der freien Natur schläft muss sich wohl keine Sorgen machen. Also kein Grund, eure Ohren künftig vor dem Schlafengehen mit Watte auszustopfen!