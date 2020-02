Ihr habt eine lockere Affäre? Er ist dein Gspusi? Ihr seid nur Friends with Benefits? Sie ist dein Fuckbuddy? Oder ihr seid keine Fans von Labels und definiert gerade nicht, wie ihr zueinander steht? Kein Problem, alles cool.

Irgendwann wird aus der ein oder anderen lockeren Geschichte aber doch etwas Ernstes. Ob du es willst oder nicht, daran erkennst du, dass sich eine feste Beziehung anbahnt:

Ihr verbringt viel Zeit miteinander

Ihr schreibt euch nicht mehr nur um drei in der Früh, wenn ihr nach dem Club nicht alleine im Bett landen möchtet? Stattdessen versucht ihr euch in jeder freien Minute zu treffen und etwas Gemeinsames zu unternehmen? Es geht außerdem nicht mehr nur um Sex, wenn ihr euch seht. Vielmehr verbringt ihr einfach nur so Zeit miteinander. Und wenn ihr gerade nicht zusammen seid, schreibt ihr euch außerdem ununterbrochen. Zwar sind alle Menschen unterschiedlich und es kann auch einfach nur sein, dass ihr euch gerade nur miteinander die Zeit vertreibt, trotzdem sind das alles starke Indizien, dass aus eurer lockeren Freundschaft Plus langsam etwas Ernstes wird.

Eure Dates finden auch außerhalb des Schlafzimmers statt

Nicht nur wann und wie oft ihr euch trefft, spielt eine Rolle. Auch der Ort eurer Dates ist entscheidend. Wer sich vor allem nur im Schlafzimmer sieht und dieses auch wieder verlässt, noch bevor man gemeinsam Frühstücken kann, hat wohl mehr Interesse an einer flüchtigen Affäre. Finden die Dates aber immer öfter auch in der Öffentlichkeit statt und plant der Andere sogar richtig romantische Aktivitäten, könnte das bedeuten, dass er vielleicht etwas mehr will. Jetzt stellt sich die Frage: Willst du das auch? Wenn nicht, solltest du vielleicht nicht mehr mit ihm alleine Wochenend-Trips planen.

Kleine Details fallen auf

Du merkst, wenn es ihm nicht gut geht, ohne dass er etwas sagen muss? Ihm fällt auf, dass du dir beim Friseur deine Spitzen schneiden hast lassen? Wer keine Beziehung möchte, sollte vielleicht schnell das Weite suchen, denn es scheint, als hättet ihr euch zumindest ein kleines bisschen ineinander verschaut. Wer genau darauf abgezielt hat: Gratuliere, ihr seid auf dem besten Weg eure Affäre hinter euch zu lassen und eine ernste Bindung einzugehen, in der euch zukünftig vielleicht weniger Details aneinander auffallen.

Körperkontakt

Sie legt ihren Kopf auf deiner Brust ab während ihr einen Film schaut. Er nimmt ständig deine Hand, wenn ihr ausgeht? Körperkontakt kann zwar oft einfach nur ein Indiz sein, dass man gerade einfach Nähe sucht, doch wenn dein Fuckbuddy einmal nur Kuscheln möchte, kann das schon ein Hinweis darauf sein, dass er nach etwas Ernsterem sucht.

Ihr habt nichts mehr mit anderen

Klar! Alle Menschen sind anders und nicht jeder mag Labels. Wenn ihr aber nur noch exklusiv miteinander schlaft, solltet ihr vielleicht darüber reden, ob ihr nicht bereits in einer Beziehung seid. Grund für das Fehlen anderer Partner kann zwar auch Faulheit sein, aber wahrscheinlicher ist es, dass man einfach mit niemand anderem so viel Spaß hat.