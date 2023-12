Gastfreundschaft ist eine Kunst für sich und nicht jedermanns Sache. Jetzt mal ehrlich, manche Sternzeichen sollten es lieber lassen den Host zu spielen. Dann gibt es wiederum Tierkreiszeichen, die geborene Gastgeber:innen sind, von denen man sich viel abschauen kann.

Wir verraten euch welche drei Sternzeichen die besten Gastgeber:innen sind.

1. Stier

Wenn es um das Essen geht, kann sich der Stier ganz gerne in einen Gourmet verwandeln und Tasty-Food für seine Gäste vorbereiten. Stiere haben ein besonderes Fingerspitzengefühl, was das Gastgeben angeht. Sie legen sehr viel wert darauf, dass sich die Gäste wohl fühlen. Das Sternzeichen liebt es, wenn seine Umgebung belebt ist und freut sich daher immer auf Besuch von seiner Familie oder Freund:innen. Wenn du also von einem Stier eingeladen wirst, dann bist du ein echter Glückspilz! Denn du kannst dir sicher sein, dass er dich mit seinem guten Service verwöhnen wird. Bon Appétit!

2. Jungfrau

Welch eine große Überraschung: Jungfrauen sind geborene Gastgeber:innen. Eigentlich sollte das niemanden wundern, schließlich sind sie DAS größte Organisationstalent unter allen Sternzeichen. Die Jungfrau macht sich ab dem Zeitpunkt, an dem ein Dinner ausgemacht wird schon Gedanken darüber, wie sie was planen kann. Das Tierkreiszeichen erstellt einen detaillierten Plan und weiß daher ganz genau, wie die Gäste zu empfangen sind. Durch die perfektionistische Art einer Jungfrau, kannst du dir sicher sein, dass dich nicht nur ein grandioser Empfang, sondern auch eine stimmungsvolle Ambiente erwartet.

3. Krebs

Unsere emotionalen Krebsis lieben es für ihre Liebsten zu kochen und mit ihnen gemeinsam zu essen. Das Sternzeichen lädt gerne Freund:innen zu sich nach Hause ein und verwandelt sich dabei in eine:n hervorragende:n Gastgeber:in. Die Aufregung die Krebse erleben, wenn sie ihre Liebsten von ihren selbstgemachten Leckereien kosten lassen, ist riesig! Krebse tun alles in ihrer Macht, damit sich die Gäste auch zu 100 Prozent wohlfühlen. Und genau solche Gastgeber:innen schätzen wir am meisten!