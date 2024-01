Es ist höchste Zeit für einen Persönlichkeitstest, der uns so einiges über uns verrät. Diesmal steht unsere Emotionalität im Fokus. Wie reagieren wir in bestimmten Situationen in unserem Alltag? Sind wir eher ein schüchterner Persönlichkeitstyp oder ein extrovertierter?

Mit diesem Bild könnt ihr es herausfinden!

Dieser Persönlichkeitstest zeigt, wie emotional du bist

Die Persönlichkeit eines Menschen ist so einzigartig wie der Mensch selbst. Wie und vor allem weshalb wir in bestimmten Situationen so reagieren, wie wir eben reagieren, ist oft nicht mal für einen selbst so einfach zu analysieren. Doch laut Tiktok und Co gibt es einen simplen Test, der uns alles über unsere Emotionalität und Gefühle verrät.

Dazu müsst ihr euch das unten stehende Video ansehen und euch merken, was ihr darauf auf den allerersten Blick erkennt. Ist es ein schneebedeckter Berg, der aus dem Boden ragt? Oder doch ein Hund mit Schlabberohren, der gerade ein Nickerchen macht? Was die jeweiligen Symbole bedeuten und über uns aussagen, verraten wir euch!

Du siehst zuerst einen Berg

Wenn du zuerst einen Berg siehst, dann deutet das daraufhin, dass du eine Person bist, der Harmonie unheimlich wichtig ist. Deshalb versuchst du auch, Konflikte so gut es geht zu vermeiden. Du stehst die meiste Zeit über den Dingen, bist für deine ruhige und bedachte Art bekannt und behältst den Überblick über die Situation. Deine durchaus stabile Emotionalität wird daher manchmal auch mit Kaltherzigkeit verwechselt. Dabei bist du ein unglaublich gutherziger Mensch und konstant auf der Suche nach Tiefgang. Währenddessen begegnest du vielen anderen Menschen und Persönlichkeiten, weswegen du auch sehr lebhaft, aufmerksam und intuitiv bist. Deine Extrovertiertheit sorgt dafür, dass du nicht gerne alleine bist und am liebsten Zeit mit all deinen Freund:innen verbringst. Außerdem bist du sehr ehrgeizig und willst immer 100 Prozent geben.

Du siehst zuerst einen Hund

Erkennst du zuerst einen Hund auf dem Bild, dann bist du emotional sehr invested. Du lässt Dinge sehr nahe an dich ran und nimmst vieles persönlich. Deine Emotionalität kann man daher auch als eher sprunghaft bezeichnen. Daher kann es schon mal passieren, dass du dich sehr in etwas hineinsteigerst und überglücklich bist, wenn es klappt. Wenn jedoch alles anders kommt, als geplant, dann kannst du auch schon mal die Selbstkontrolle verlieren. Das gilt vor allem auch dann, wenn jemand sein Wort nicht hält oder in letzter Sekunde seine Meinung ändert. Doch deine liebevolle, leidenschaftliche, manchmal aber auch impulsive Art machen dich zu einem unheimlich ehrlich, treuen und einfühlsamen Menschen. Als Familienmensch liebst du es zwar, unter Leuten zu sein, doch du genießt auch mal Zeit für dich alleine.