US-Schauspielerin Dakota Johnson ist seit langer Zeit im Hollywood-Business. Lange Drehtage am Set gehören also zum Alltag der 34-Jährigen. Nichtsdestotrotz achtet die Schauspielerin auf ihr Wohlbefinden: Denn die oberste Priorität in ihrem Leben ist ihr Schlaf.

Das verrät Dakota Johnson neulich in einem Interview mit „The Wall Street Journal“.

Schlaf ist Dakota Johnson’s Priorität Nummer eins

Prioritäten muss man sich im Leben setzen: „Fifty Shades of Grey“-Hauptdarstellerin Dakota Johnson achtet besonders darauf, ihrem Körper und ihrer Seele jede Menge Ruhe zu geben. In einen Interview mit „The Wall Street Journal“ verrät sie vor kurzem, dass sie eine Sache im Leben hat, die sie besonders priorisiert: Ihr Schlaf. „Schlaf ist meine Nummer eins Priorität“, erzählte sie im Gespräch mit der Zeitung. Dakota offenbarte, dass sie mit weniger als zehn Stunden an Schlaf, ihren Alltag nicht verlässlich bewältigen kann. Im Interview verrät sie, dass sie mindestens zehn Stunden, aber gerne auch mal 14 Stunden schläft. Das sei für sie kein Problem. „Wenn ich nicht arbeite, wenn ich einen freien Montag habe, dann werde ich so lange schlafen wie ich kann.“, gibt sie im Gespräch bekannt.

Eine weitere Beschäftigung, die Dakota gerne hat, ist das Baden. Auch wenn es nicht die oberste Priorität ist steigt sie sehr gerne unabhängig von der Tageszeit, gerne in die Badewanne. Vor allem, wenn sie von schlechten Nachrichten aus dem Weltgeschehen überflutet wird, dreht sie den Wasserhahn auf und springt in ihre warme Badewanne, wie sie im Gespräch erzählt. Im warmen Wasser zu liegen beruhigt die Schauspielerin.

Sie hat einen strengen Fitnessplan

Dakota hat einen strengen Fitnessplan den sie durchzieht: Fünf Tage die Woche betreibt sie Hot Yoga, Pilates und macht Bodyweight-Übungen. Außerdem verrät die erfolgreiche Schauspielerin, dass sie zwei mal täglich meditiert. Und das aus einem ganz besonderen Grund: „In letzter Zeit habe ich mich sehr für Atemübungen interessiert und das hat mit sehr bei meinen Angstzuständen geholfen„. Dakota hatte bereits in ihrer Vergangenheit offen über ihre Depressionen gesprochen. In einem Interview mit Marie Claire aus dem Jahr 2020 erzählte sie bereits, dass sie seit ihrer Teenager Zeit mit Depressionen zu kämpfen hat.