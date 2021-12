Instagram war einst ein Ort aufwendig zubereiteter Avocado-Brötchen und schöner Menschen, die sich in Infinity-Pools recken. Doch inzwischen treibt sich auch in der Schönheitsblase Grusel-Content herum. Hier sind zehn Accounts, die euch garantiert Gänsehaut bescheren.

Instagram ist heute vor allem eine Plattform, um sich kreativ auszudrücken.

1. Puppen des Grauens

Du dachtest Chucky, die Mörderpuppe wäre schlimm? Dann hast du noch nicht die Puppen von @handsomedevilspuppets gesehen. Die handgemachten Puppen sind das Herzensprojekt einer Künstlerin, die sich unter Han & The Devils auf Instagram präsentiert. Ihr Profil enthält eine Reihe von Horrorfiguren, die so verstörend wie beeindruckend sind.

2. Puppen ohne Make-up

Die ukrainische Künstlerin Olga Kamenetskaya hat sich auf die Neubemalung und Modifikation von Puppen spezialisiert. Unter anderem verpasst sie „perfekten“ Puppen ein realistisches Makeover. Olga versteht gar nicht, warum viele Menschen ihre Puppen so unheimlich finden. Ihr etwa?

3. Creepy Fakten

„FOLLOW IF YOU DARE“ steht auf der Seite von

creepy.fact. Und wer sich traut, findet auf dem Kanal dann jede Menge verstörender Fakten, wo man sich nach dem Lesen nicht mehr sicher ist, ob man das überhaupt wissen wollte.

4. Herrenlose Häuser

Der gebürtige Berliner Benji ist ein sogenannter Urban Explorer. Auf der Jagd nach verlassenen Orten bereist er die ganze Welt. Macht euch gefasst auf architektonische Schönheiten, die ein dunkles Gefühl in einem aufkommen lassen.

5. Gesichtslose Figuren

Vertrautes erweckt in uns ein warmes Gefühl. Wie schnell etwas Vertrautes zu etwas Fremden und damit erschreckend wird, beweisen die Arbeiten des Künstlers Oleg Limb. In seinen Porträts zeigt er Menschen ohne Gesichter und wir kriegen Gänsehaut.

6. Silent Hill Feeling

Tony Detroit zeigt seinen Instagram-Followern das urbane Detroit von heute. Sein Bericht zeigt eine Stadt voller Zerstörung und verlassener Gebäude. Wer abends Bock auf nächtliches Gruselsurfen hat, der ist bei Tonys Account gut aufgehoben.

7. Der Teufel ist los

Auf Dos Diablos tummeln sich wie der Name schon sagt jede Menge Teufel. Seine Zeichnungen sind super spooky und extrem bizarr.

8. Cartoons mit bösem Look

Dass Cartoons auch Albträume verursachen, hätten wir bis zum Anblick von Creeptoons nicht gedacht. Der Künstler Stephen Gammel illustrierte einst die „Scary Stories to Tell in the Dark-Serie“. Auf seinem Insta-Kanal zeigt er, dass er sein Handwerk immer noch drauf hat.

9. Das Mädchen und der Tod

Die Fotografin Laura Makabresku lässt sich von Elementen der Folklore und düsteren Legenden inspirieren. Ihre Werke spiegeln eine dunkle Atmosphäre des 19. Jahrhunderts, die uns bis aufs Mark erschüttern. Zugleich sind sie wunderschön. Aber seht selbst…

10. Masken aus der Hölle

Kurze Warnung vorweg. Zartbesaitete sollten sich nicht näher auf dem Insta-Universum der postmortalen Märchenfotografien umschauen. Die Bilder liefern einem allerlei Input moderner Horrormärchen. Fans von American Horror Story werden ihr wahres Vergnügen daran haben.