Der 24. Dezember nähert sich mit gigantischen Schritten, aber ihr habt noch keine Weihnachtsgeschenke? Say no more! Erstens, seid ihr nicht alleine. Und zweitens, habt ihr ja uns. Denn wir haben die perfekte Geschenke-Inspo für euch, bei der mit Sicherheit für jeden etwas dabei ist.

Und zwar in der Last-Minute-Version!

1. Ohrringe von Cajoy

Festliche Ohrringe im Boho-Style? Yes, please! Cajoy hat eine große Auswahl an hochwertigem Ohrschmuck in unterschiedlichen Farben. Etwa in Rottönen mit feinem Goldrand. Erhältlich im Shop und online, für 129,99 Euro.

2. Multischüssel-Set von Mepal

Es ist doch immer das Gleiche: Im Laufe der Jahre verlieren wir eine Aufbewahrungsbox nach der anderen. Deshalb lautet unsere Devise: Man kann nie genug davon haben! Wie wäre es also mit einem ganzen Set an Schüsseln, in denen man Speisen aufbewahren und transportieren kann? Zu kaufen im ausgewählten Handel und online, ab 27,99 Euro.

3. Uhr von Ice Watch

Lust auf Retro-Feeling am Arm? Die Ice Digit Retro überzeugt mit viel Vintage Charme und angenehmen Silikonarmband, 3 ATM Wasserdichte und einem digitalen Display. Erhältlich online um 69 Euro.

4. Patenschaft im Tierpark Schönbrunn

Ihr wollt eines der besten Weihnachtsgeschenke aller Zeiten verschenken? Dann solltet ihr euch die Tierpatenschaften des Wiener Tierparks Schönbrunn mal genauer ansehen. Dort gibt es etwa die Möglichkeiten, Pate oder Patin von 650 verschiedenen cuten Tieren wie Koalas, Pandas oder Erdmännchen zu sein. Zu kaufen gibt es das gültige Dokument online, ab 5 Euro pro Monat.

5. Fotokalender von Cewe

Was gibt es Schöneres, als Erinnerungen zu sammeln und das ganze nächste Jahr damit zu füllen? Dann wäre beispielsweise der Fotokalender von Cewe ein perfektes Weihnachtsgeschenk für eure Liebsten. Den Kalender könnt ihr online ab 9,99 Euro ganz einfach selbst gestalten.

6. Proteinpulver von Foodspring

Reichlich Weihnachtsgeschenke für Sport-Addicts hat Foodspring im Programm. Etwa das All-in-One Post-Workout Pulver im Kakao- oder Vanillegeschmack. Fördert eine bessere Leistung, den Muskelaufbaue sowie die Erholungsphasen. Zu kaufen im Handel oder online, um 39,99 Euro.

7. Duft von Emil Élise

Hochwertige Düfte eigenen sich immer gut als Weihnachtsgeschenke. Etwa das Parfum „Twisted Sin“ von Emil Élise. Der Geruch nach holzigem Amber und Zimt ist nicht nur verlockend, sondern auch ziemlich hot, wenn ihr uns fragt. Zu bestellen online, um 145 Euro.

8. Lebkuchenhaus von Conditorei Sluka

Weihnachtsgeschenke mit Charakter und Geschichte? Die findet ihr mit Sicherheit in der Conditorei Sluka im Herzen Wiens. Im ersten Bezirk befinden sich gleich zwei der Traditionshäuser (Kärtnerstraße und Rathausplatz), in denen es allerhand weihnachtliche Leckereien zu entdecken gibt. Wer lieber online shoppt, hat die Möglichkeiten, Weihnachtsüberraschungen im Webshop zu bestellen. Etwa das herzige Lebkuchenhaus, um 45 Euro. Zur Wahl stehen aber auch jede Menge Kekssorten, Weihnachtsstollen und Punsch-Variationen.