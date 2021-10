Wenn ihr des Nachts am Wegrand eine weiß gekleidete Frau seht, solltet ihr mit dem Auto besser anhalten und diese mitnehmen. Andernfalls wird die Geschichte nicht gut für euch ausgehen. Das besagt der Spuk der weißen Frau.

Mit dieser Anhalterin ist nicht zu spaßen.

Diese Spuk-Orte solltet ihr in der Nacht besser meiden

Einer regelrechter Promi unter den Spuk-Gespenstern ist die Weiße Frau. Sie soll bereits in mehreren Schlössern europäischer Adelsfamilien gespukt haben. Die ältesten Berichte über ihre Erscheinung gehen bis ins 15. Jahrhundert zurück. Sie gilt nicht als bösartig, ihr Erscheinen soll dennoch nichts Gutes verheißen. Eine ihrer Erscheinungen ist die der Weißen Frau der Hohenzollern. In dieser Form sollen mit ihrem abendlichen Bett-Besuch Schicksalsschläge, meist in Form von Todesfällen innerhalb der Familie ankündigt werden. Spookyyyy.

Aber keine Sorge, in unseren Breitengraden tritt sie vorwiegend als Phantom-Anhalterin in Erscheinung. Ihre weißen Wallekleider hat sie in der urbanen Spukgeschichte abgelegt. Zunächst erscheint die Dame relativ normal. Wer sie mitnimmt, hat eine schweigende, seltsame Fahrbegleitung, die plötzlich spurlos während der Fahrt verschwindet. Wer sich allerdings dafür entscheidet, an der Frau vorbeizufahren, darf mit einer gruseligen und gefährlichen Attacke rechnen. Den Erzählungen nach soll die Lady dann plötzlich am Rücksitz erscheinen und dem Fahrer ins Lenkrad greifen.

Wer die weiße Frau stehen lässt, wird ihre Rache erfahren

Der Legende nach soll die Phantom-Anhalterin in den Vierzigerjahren des 20. Jahrhunderts bei einem Autounfall getötet und sterbend zurückgelassen worden sein. Seither sucht der Geist der Frau am Wegesrand nach dem Schuldigen. Wer Nächstenliebe kennt und sie mitnimmt, dem soll nichts weiter geschehen. Wer die Dame aber am Straßenrand stehen lässt, der wird ihre Rache erfahren.

Relativ oft soll sie im Ebersberger Forst (Nähe München) auf Höhe der Hubertuskapelle in Erscheinung treten. Eine flackernde Kerze in der Kapelle soll ihre Anwesenheit verkünden. Laut Polizeiberichten sollen sich an dem Ort auffallend viele Autounfälle ereignen. Erzählungen besagen, dass wenn man zu schnell an der Kapelle vorbeifährt, die Lichter besonders flackern sollen. In Österreich soll die weiße Frau in den salzburgischen Wäldern ihr Unwesen treiben.