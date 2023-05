Was haben Talkshow-Hosts wie Ellen DeGeneres, James Corden, Steve Harvey und Co gemeinsam? Richtig: Sie sollen die ganze Welt entertainen und dabei ihr breitestes Lächeln aufsetzen. Doch hinter der Fassade sieht es ganz anders aus.

Was passiert, wenn die Masken der lustigsten Menschen im TV fallen, ist alles andere als funny …

Ellen Degeneres: Die Machthungrige

Moderatorin Ellen DeGeneres galt lange Zeit als Strahlefrau und Publi­kumsliebling. Durch ihre preisgekrönte The Ellen DeGeneres Show wurde sie zu einer der einflussreichsten Personen in Hollywood. Dann folgte der Wendepunkt, der die Fassade der 65-Jährigen bröckeln ließ. Immer wieder kamen Vorwürfe von ehemaligen und teils auch aktuellen Mitarbeiter:innen der Talkshow auf.

So soll Ellen hinter den Kulissen für Angst und Einschüchterung gesorgt haben; sexistische sowie rassistische Kommentare gegenüber den Angestellten und bewusste Kränkungen der Personen am Set gehörten angeblich zum Alltag, wie aus einem Buzzfeed-Artikel aus dem Jahr 2020 hervorgeht. Kurz darauf folgte zwar eine Entschuldigung an alle Betroffenen – die Schuld an diesen „Arbeitsbedingungen“ schob Ellen jedoch auf die ausführenden Produzenten der Sendung. Im Mai 2022 flimmerte nach 3.000 Episoden in 20 Jahren schließlich die letzte Ausgabe ihrer Show über die Screens.

James Corden: Der Respektlose

Als charmanter und lustiger Brite hat James Corden das Herz der Talkshowfans im Sturm erobert, nachdem er 2015 die bekannte The Late Late Show von Craig Ferguson übernommen hatte. Wir sagen nur: Carpool-Karaoke! Dieses Image zog sich auch jahrelang durch die Showbranche – bis Corden sich 2022 einen Ausrutscher erlaubte, der ihm nicht so schnell verziehen wurde. Corden war im New Yorker Promi-Hotspot Balthazar zu Gast, als er das buchstäbliche „Haar in seiner Suppe“ fand und sich lautstark darüber beschwerte.

Bei einem weiteren Besuch ging dem Mo­derator erneut etwas gegen den Strich (Eiweiß in einem Eigelb-only-Omelett ­seiner Begleitung), woraufhin er das Personal anschnauzte. Die Folge: Er bekam Hausverbot vom Lokalinhaber, der ihn als „beleidigendsten Kunden seit der Eröffnung vor 25 Jahren“ bezeichnete. Dieser Eklat hinterließ eine tiefe Kerbe in Cordens Sunnyboy-Image, so viel steht fest. Ob das auch der Grund dafür ist, warum der 44-Jährige mit April 2023 seine allerletzte Sendung moderieren wird, weiß aber wohl nur er selbst.

Wendy Williams: Die Hinterhältige

Mit ihren 58 Jahren hat Wendy Williams so einiges erlebt. Sie war DJ, Radiomoderatorin, Schauspielerin und gilt bis heute als eines der bekanntesten TV-Gesichter Amerikas. Doch schon 2008, als Wendy noch in der DJ-Branche tätig war, gab es das erste Drama: Eine ehemalige Mitarbeiterin reichte Klage ein, Williams soll „Belästigung und Missbrauch unterstützt“ haben, die von ihrem damaligen Manager und Ehemann Kevin Hunter gegenüber Angestellten ausgegangen seien, wie TMZ berichtete.

Wendy wies damals jede Schuld von sich, mit den Worten: „Diese Bitch ist total verrückt!“. Wir spulen vor: 2015 stellte ein ehemaliger Praktikant der Wendy Williams Show eine Sammelklage auf die Beine und forderte für ihn und ca. 100 weitere Ex-Praktis einen Anspruch auf nachträgliche Bezahlung – denn ihre Aufgaben sollen hauptsächlich Geschirrabwaschen, Müllentsorgen und Kaffeeholen gewesen sein. Mit einem Vergleich von 1,3 Millionen US-Dollar wollte Lionsgate, die Produktionsfirma der Show, die Sammelklage aus dem Weg räumen. Was bleibt, ist jedoch ein schaler Beigeschmack.

David Letterman: Der Gigolo

Mit seiner Late Show with David Letterman hatte der US-Modera­tor von 1993 bis 2015 jeden Tag aufs Neue das amerikanische Fernsehpublikum auf seiner Seite. Bis zum Jahr 2009, als sich für kurze Zeit alles änderte. Damals gestand er live auf Sendung, Affären mit mehreren Mitarbeiterinnen gehabt zu haben. Er wurde angeblich auf zwei Millionen Dollar erpresst, deswegen die Beichte. Ein ehemaliger Angestellter der Show leakte dann gegenüber NY Daily News die Information, der Moderator habe ein geheimes Liebesnest direkt über der Location der Sendung gehabt.

Unter den Mitarbeiter:innen war dieser Ort als „der Bunker“ bekannt, an den der heute 75-Jährige immer wieder mit neuen Frauen verschwand, die sich wiederum niemals darüber beschwert haben sollen. Lettermans Reaktion auf den Skandal: „Um Himmels willen, Dave hat Sex!“. Während die einen diesen Satz als gekonnte Selbstironie darstellen, rücken andere seine Ehefrau in den Mittelpunkt, die er damals betrogen hat. Konsequenzen gab es für ihn jedenfalls keine.

Rosie O’donnell: Die Rücksichtslose

Bevor Ellen DeGeneres auf der Bildfläche erschien, galt Rosie O’Donnell mit ihrer Sendung, in der sie Weltstars wie George ­Clooney und Prince begrüßte, als Queen der Talkshows. 2011 versuchte sie mit The Rosie Show ein Comeback, das jedoch scheiterte; nach nur fünf Monaten wurde die Sendung wieder gecancelt. Der Grund: zu niedrige Einschaltquoten.

Möglicherweise spürte das TV-Publikum die Bad Vibes von Rosie – denn wie The Daily Beast berichtet, soll die heute 61-Jährige ihre direkten Kolleg:innen nicht gerade gut behandelt haben. Einmal soll sie Regisseur Joe Terry vor versammelter Mannschaft gedemütigt haben, als er ihrer Meinung nach die falsche Kameraeinstellung benutzte; auch die Bandleaderin der Show, Katreese Barnes, soll unter der Moderatorin gelitten haben. Das i-Tüpfelchen war aber wohl, dass Rosie, als das Sendungs-Aus verkündet wurde und unzählige Menschen ihre Jobs verloren, nicht anwesend war und stattdessen auf Social Media postete, wie lustig ihr Tag am Broadway war … not nice!

Steve Harvey: Die Diva

Entertainer Steve Harvey ist durch Sendungen wie Family Feud oder die Daytime-Talkshow Steve Harvey ein wahrer Publikumsmagnet. Doch unter seinen Angestellten gilt der 66-Jährige nicht gerade als

umgänglichster Mensch – er soll ihnen nämlich Anweisungen gegeben haben, dass ihn niemand einfach so ansprechen oder gar stören darf.

Das absolute No-Go: unangekündigt in seiner Garderobe auftauchen. „Mein Security-Team steht vor meiner Tür und wird jeden aufhalten, der mich sehen oder mit mir sprechen möchte!“, lautete das Memo, das Journalist Robert Feder auf seinem Blog veröffentlichte. Gegenüber Entertainment Tonight rechtfertigte sich der Moderator dann damit, dass er lediglich „etwas Ruhe“ haben wollte. Info am Rande: Erinnert ihr euch noch an die Miss-Universe-Wahl 2015, als der Moderator den falschen Namen der Gewinnerin verkündet und damit für einen weltweiten Skandal gesorgt hat? Tja, das war Steve Harvey …