Als die Titanic bei ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1912 gegen einen Eisberg fährt und daraufhin untergeht, ist die Welt geschockt. Bis heute ist das Schiff eines der wichtigsten Symbole für Katastrophen. Ein neues Video zeigt jetzt, wie das Schiff 110 Jahre später aussieht.

Auch heute erkennt man noch erstaunlich viele Details von dem Schiff.

Einzigartige Aufnahmen von der Titanic

Es ist eines der größten Schiffsunglücke unserer Geschichte. Der Untergang der Titanic ist auch heute noch eines der wichtigsten und einschneidendsten Erlebnisse unserer Geschichte. Ein Erlebnis, das den meisten von uns heute wohl vor allem durch den gleichnamigen Film noch ein Begriff ist. Wie real und dramatisch der Untergang des Schiffes aber tatsächlich war, zeigten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten einige Aufnahmen vom Wrack.

Doch keine war bisher so genau, wie die neuesten Aufnahmen. Denn sie zeigen die Überreste des Schiffes 110 Jahre nach dem Untergang gestochen scharf. Das Unternehmen OceanGate Expedition hat sich das Wrack nämlich ganz genau angesehen und zeigt jetzt in einem einminütigen Teaser, wie das Schiff am Boden des Ozeans heute aussieht.

Video zeigt Details vom Schiffswrack

Zu sehen ist in dem Video übrigens nicht nur eine weit entfernte Aufnahme des Schiffes, das Team zeigt das Wrack ziemlich detailliert und filmt auch einige Aspekte, die mittlerweile schon fast legendär sind. Wie etwa der Anker, der Bug, der zuerst sank und viele Teile der Reling, die auch 110 Jahre nach dem Unglück noch erhalten sind. Und bevor jemand fragt: Nein, das Herz des Ozeans, das Rose am Ende des Spielfilms in den Ozean geworfen hat, wurde bei der Expedition nicht entdeckt 😉

Es ist eine einzigartige Aufnahme, heißt es von dem Unternehmen. Denn bisher habe es noch keine Aufnahmen in 8K gegeben; frühere Videos waren immer weniger qualitativ hochwertig. Mit der Expedition will das Unternehmen aber nicht nur Videos produzieren, sondern auch nachvollziehen können, wie der Zustand des Wracks ist. Anhand der Aufnahmen soll möglichst genau dokumentiert werden, wie weit das Schiff zerfallen ist und wie sich die Umgebung entwickelt.

Übrigens: Wer von den Aufnahmen der Titanic nicht genug bekommen kann und selbst einmal erleben will, wie das 296 Meter große Schiff tief im Ozean weilt, kann das übrigens auch im echten Leben. Denn OceanGate macht nicht nur Expeditionen für Forscher*innen und Expert*innen, sondern auch für Privatpersonen. Diese können als „Missionsspezialist*innen“ zum Wrack der Titanic hinabsteigen. Und zwar für satte 250.000 Dollar.