TV-Star John Stamos schockiert mit Einblicken in seine Kindheit! Der „Full House“-Darsteller wurde von seiner Babysitterin sexuell missbraucht, wie er jetzt in einem Interview erzählt. Er sei zehn oder elf Jahre alt gewesen, als es zu den Übergriffen kam, so der Schauspieler.

In seiner kommenden Autobiografie teilt der 60-Jährige noch weitere Details aus seinem Leben.

John Stamos: Babysitterin soll ihn missbraucht haben

Mit seinen 60 Jahren hat sich John Stamos dazu entschieden, sein bisheriges Leben sowie seine Karriere als Serien-Star zu Papier zu bringen. In seiner kommenden Autobiografie „If You Would Have Told Me“ gibt der Schauspieler intime Einblicke in seine Vergangenheit. Darin befinden sich auch ein paar düstere Kapitel. Etwa jenes, in dem er darüber schreibt, Opfer von sexuellem Missbrauch geworden zu sein.

Demnach sei Stamos zehn oder elf Jahre alt gewesen, als zu den Vorfällen kam – durch seine Babysitterin. „Es hätte nicht passieren dürfen, dass ich mich mit diesen Gefühlen auseinandersetzen musste“, so der TV-Star im Interview mit People. Im Laufe der Zeit habe er den Missbrauch zwar immer wieder versucht, zu verdrängen – doch ganz ist es Stamos nie gelungen. „Es war schon immer da, aber ich habe es weggepackt, wie die Leute es tun, oder?“, so der Schauspieler.

Autobiografie habe geholfen, das Vergehen zu erkennen

Wie der 60-Jährige erzählt, habe er erst während dem Verfassen seiner Autobiografie wirklich verstanden, dass es sich bei den Übergriffen seiner damaligen Babysitterin um ein echtes Vergehen handelt. Jetzt, nachdem Stamos mittlerweile selbst Vater eines fünfjährigen Sohnes ist, sieht er die Vorfälle etwas anders. „Wenn ich herausfinden würde, dass jemand meinem Sohn so etwas angetan hat, wäre das eine ganz andere Geschichte“, erklärte er. Seit 20 Jahren ist der Schauspieler zudem Botschafter von „ChildHelp“. Eine Organisation, die Opfern von Kindesmissbrauch hilft.

Das erste Buch des Schauspielers erscheint übrigens am 24. Oktober und soll „universelle Geschichten über Freundschaft, Liebe, Verlust und den Mut, die Liebe noch einmal anzunehmen“ enthalten.

Bekannt durch „Full House“

In den späten 80ern bekam die Schauspielkarriere von John Stamos einen enormen Boost. Denn er war fast zehn Jahre lang als Jesse in der Sitcom „Full House“ zu sehen. Danach folgten Rollen in „Emergency Room“, „Glee“ sowie im Netflix-Hit „You – Du wirst mich lieben“.

Exakt 20 Jahre, nachdem die letzte Klappe der Kultserie „Full House“ fiel, gab es außerdem ein Revival auf Netflix. In „Fuller House“ begeisterte Stamos dann erneut fünf Staffeln lang seine Fans als Jesse.