In der Vergangenheit machte Adele immer wieder Anspielungen auf ihre Vorliebe für Alkohol und scherzte in Interviews auch oft darüber. Doch jetzt enthüllt die Sängerin die Schattenseiten.

Mittlerweile habe sie dem Alkohol abgeschworen, erzählt sie.

Adele spricht über ihre Beziehung zu Alkohol

Wer Interviews und Shows mit Adele konsumiert, kam in den vergangenen Jahren an einem Thema nur schwer vorbei: Alkohol. Denn die Britin sprach ganz offen über ihren Alkoholkonsum, scherzte in Interviews mit James Corden über betrunkene Abende und betitelte in ihrem neuesten Album „30“ sogar einen Song „I Drink Wine“.

Doch schon in dem Song wurde klar: Adeles Beziehung zu Alkohol ist nicht nur mit lustigen Partynächten oder entspannten Abenden zu Hause verbunden. In „I Drink Wine“ singt sie etwa davon, dass sie ihre Sorgen im Alkohol ertränkt. „Als ich ein Kind war, konnte mich alles begeistern/Ich saugte alles zum Spaß auf, aber jetzt sauge ich nur noch Wein auf“, singt sie.

„Ich vermisse es so sehr.“

Dass ihr Verhältnis zu Alkohol auch eine Schattenseite hat, bestätigt Adele jetzt bei einem Auftritt in Las Vegas. Bei ihrer Show erzählte sie dem Publikum nämlich, dass sie „beinahe Alkoholikerin“ war. Eine Erkenntnis, nach der die Sängerin Konsequenzen zog. „Ich habe vor etwa dreieinhalb Monaten mit dem Trinken aufgehört“, so Adele. Eine Entscheidung, die sie ganz bewusst getroffen hat, die aber bei der Sängerin nicht nur für Freude sorgt, wie sie offen zugibt. „Es ist langweilig. Ich meine, ich war buchstäblich beinahe Alkoholikerin für einen großen Teil meiner 20er“, erzählt sie bei ihrer Show und betont: „Ich vermisse es so sehr.“

Einem Gast im Publikum rät sie auch deshalb, den Whiskey Sour zu genießen. Denn sie ist „sehr sehr neidisch“, gibt sie zu.