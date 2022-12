Juan Catalan wurde beschuldigt, ein Mädchen im Teenageralter ermordet zu haben. Dafür drohte ihm die Todesstrafe. Doch seine Anwälte fanden schließlich den Beweis, dass er unschuldig war! Das Videomaterial einer Sitcom, in dem der Beschuldigte eindeutig im Publikum zu erkennen war, rettete ihm schließlich das Leben.

Diese unfassbare Geschichte passierte bereits im Jahr 2003, doch eine True-Crime-Doku auf Netflix brachte sie erneut ans Licht.

Mann sollte Todesstrafe erhalten, Anwälte finden lebensrettenden Beweis

Im Jahr 2003 wurde ein 16-jähriges Mädchen vor ihrer Haustüre in Los Angeles erschossen. Die Suche nach ihrem Mörder führte zu Juan Catalan. Die Polizei behauptete, er sei derjenige gewesen, der den Mord im Namen vom Ex-Freund des Opfers sowie seinem eigenen Bruder ausgeführt habe. Der Verdächtige bestand jedoch darauf, unschuldig zu sein. Denn an jenem Abend, an dem die Bluttat geschah, soll er gemeinsam mit seiner sechs-jährigen Tochter bei einem Baseball-Spiel gewesen sein. Ein Alibi, das eigentlich keine offenen Fragen hinterlässt.

Sollte man jedenfalls meinen! Denn aufgrund der Verkettung von Unglücken, gab es tatsächlich keinerlei Beweise dafür, dass Catalan bei dem Spiel anwesend war. Die Folge: der junge Mann wurde verhaftet – ihm drohte sogar die Todesstrafe. Ganze sechs Monate lang wartete er auf seinen Prozess und somit auch auf den Tag, der über sein Leben entschied. Bis ein kleines Wunder geschah und seine Anwälte den lebensrettenden Beweis gefunden haben, dass Catalan unschuldig sei.

HBO-Sitcom als Lebensretter

Denn wie es der Zufall so wollte, wurde exakt an dem Abend, als sich Juan mit seiner Tochter das Dodgers Spiel im Stadium angesehen hatte, eine Sitcom dort gedreht. Kein Geringerer als der legendäre Schauspieler Larry David befand sich für eine Episode seiner Sitcom „Lass es, Larry!“ in dem Stadion, in dem auch der Beschuldigte war. Glücklicherweise sah man Catalan darin sogar im Publikum sitzen. Das beweist unveröffentlichtes Material der Folge „Das Dodgers-Spiel“ der vierten Staffel dieser HBO-Serie.

Juan Catalan ist im Publikum der Serie „Lass es, Larry!“ zu sehen. Bild: Netflix

Aufgrund des einschlägigen Beweises war die Staatsanwaltschaft gezwungen, die Mordanklage fallen zu lassen. Juan Catalan kam wieder auf freien Fuß und erhielt eine Abfindung in der Höhe von etwa 320.000 US-Dollar. Auch wenn sich dieser unglaubliche Fall bereits vor fast zwei Jahrzehnten zugetragen hat, ist er auch heute noch ein Thema. In der True-Crime-Doku „Long Shot“, die auch auf Netflix verfügbar ist, erzählt Catalan seine unfassbare Geschichte.