Mehr als 30 Jahre nach dem Fantasy-Klassiker „Willow“ zeigt Disney+ in der gleichnamigen Serie, was aus den Figuren von damals geworden ist – und entführt Fantasy-Fans in eine Welt voller Zauberer und der Frage „wer ist denn eigentlich ein Held“?

Wir haben die Stars der Serie – Tony Revolori und Ellie Bamber – zum Interview getroffen.

Die Stars der neuen Fantasy-Serie „Willow“ im Interview

Fantasy-Fans kommen 2022 wirklich auf ihre Kosten. Nachdem mit „House of the Dragon“ und „Ringe der Macht“ zwei der wohl größten Franchises eine Vorgeschichte in Serienform bekommen haben, folgt jetzt auch ein absoluter Klassiker des Genres. Denn „Willow“, der Fantasyfilm aus 1988, bekommt mit einer gleichnamigen Serie jetzt eine Fortsetzung, in der die Fragen des Originals geklärt werden und der Magier Willow wieder für einige Turbulenzen sorgt.

Neben dem Cast des Originals kommen in der Serie auch einige neue Figuren dazu, darunter Tony Revolori und Ellie Bamber. Tony kennen Marvel-Fans wohl aus den neuen „Spider-Man“-Filmen. Er spielt an der Seite von Tom Holland den nervigen und narzisstischen Flash. In „Willow“ übernimmt er jetzt die Rolle des verzogenen Prinzen Graydon, der eher unfreiwillig mit auf die Reise geht.

Für Ellie ist es hingegen die erste Rolle in einem so großen Franchise; zuvor war sie unter anderem an der Seite von Amy Adams in „Nocturnal Animals“ zu sehen. Jetzt spielt sie die Rolle der Bäckerin Dove, die ihren Freund Airk retten möchte. Wir haben die beiden zum Interview getroffen und unter anderem über den Druck gesprochen, den man bei so einer großen Fantasy-Produktion spüren kann.

Wann seid ihr beide zum ersten Mal auf den ursprünglichen „Willow“-Film gestoßen und was war euer erster Eindruck?

Tony: „Ich war ein Kind, als ich den Film sah. Ich habe mir die VHS ausgeliehen und wir haben ihn mit der Familie angeschaut und ich fand ihn toll. Es war ein unglaublicher Film und ich war sehr froh, als sich die Gelegenheit bot, an diesem Film mitzuwirken.“

Ellie: „Ich habe ihn nicht gesehen, bis ich von der Serie hörte. Dann habe ich den Film gesehen und habe mich einfach in ihn verliebt und fand ihn wundervoll und habe mich einfach auf diese unglaubliche Reise begeben.“

Hat das Wissen, dass die Originalbesetzung zurückkehren würde, eure Entscheidung für die Show beeinflusst?

Tony: „Ich war sehr aufgeregt, als ich hörte, dass Warwick Davis [Anm. der schon in dem Original die Hauptrolle des Willow spielte] wieder mit dabei ist. Ich glaube nicht, dass man die Serie ohne ihn machen kann, denn er ist wirklich die Seele des Originalfilms. Und dann, als ich schon unter Vertrag war, habe ich gehört, dass Kevin Pollack [Rool] und Joanne Whalley [Königin Sorsha] zurückkommen, und das war einfach nur aufregend zu sehen, dass sie in diese Rollen zurückkommen, die ich als Kind so sehr geliebt habe.“

Hattest du also einen richtigen „Fangirl“-Moment am Set?

Tony: „Mit Kevin hatte ich einen sehr großen. Ich hatte das Glück, eine Szene mit ihm und Warwick zu haben, und zu sehen, wie sie interagieren und über den Originalfilm sprechen; vor allem, wenn er in diesen Akzent verfällt, den er macht – das ist einfach toll.“

Ellie: „Ich war wirklich erstaunt, als ich Joanne traf, denn sie ist in diesem Film einfach unglaublich. Und wir haben noch einen anderen Film, in dem wir beide Rollen in Produktionen über die gleiche Geschichte gespielt haben, also war ich sehr aufgeregt, sie zu treffen, weil ich sie einfach wunderbar und großartig fand.“

War es beängstigend zu wissen, dass die Fans des Originals jedes noch so kleine Detail der Serie vergleichen und kontrastieren würden, da der Film so einen Kultstatus hat?

Ellie: „Es gab Teile, die definitiv überwältigend waren, weil die Sets so groß waren und sie unglaubliche Kostüme hatten und alles einfach außergewöhnlich war. Das bedeutet, dass man natürlich mit einem außergewöhnlichen Standard auftreten muss. Das Ausmaß des Ganzen ist so gewaltig, dass es ziemlich beängstigend war, aber man kann diese Energie in Begeisterung umwandeln.„

Tony: „Ich denke, Kunst zu machen ist generell beängstigend und kann für Anxiety sorgen. Wenn man dann noch den Druck der Erwartungen der Leute hinzufügt, wird es nur noch schlimmer. Aber da ich vorher schon an einem anderen großen Franchise beteiligt war, weiß ich, wie ich damit umgehen kann, und ich kann mich von diesen Erwartungen lösen und einfach das tun, was mich glücklich macht, und hoffentlich werden die Leute dann auch Spaß daran haben.“

Verfolgt ihr irgendwelche Fan-Blogs oder schaut ihr auf Twitter und anderen Social-Media-Plattformen, was die Fans denken?

Tony: „Ich liebe Fan-Kunst, das ist eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Ich schaue mir alle Bilder an und sie sind wirklich interessant und inspirierend. Ich habe auch schon Fake-Castings oder Zeichnungen von mir als bestimmte Charaktere aus beliebten Büchern gesehen, die die Leute mögen, und ich liebe das alles, das ist so wunderbar. Ehrlich gesagt bin ich nicht sehr Social-Media-affin, aber es macht immer Spaß, Leute zu sehen, die sich zum Beispiel zu Halloween in irgendeiner Form als ich verkleidet haben. Es ist immer so herzerwärmend.“

Ihr habt schon die unglaublichen Kulissen erwähnt und die wunderschönen Kostüme und das Set-Design. Ganz ehrlich: habt ihr was vom Set mitgenommen?

Ellie: „Ich wünschte, ich wünschte, aber ich hatte nicht den Mut, etwas von einem Lucasfilm-Set zu stehlen.“

Tony: „Ich habe versucht, etwas zu stehlen. Ich habe versagt und wurde erwischt. Da war eines meiner Outfits in Episode eins. Es ist dieses wunderbare Smoking-Jacket-Pyjama-Ding. Es ist riesig und war deshalb definitiv die falsche Sache. Ich habe einfach versucht, es rauszutragen. Sie sagten: ‚Was machst du da?‘ und ich sagte: ‚Ich nehme es mit‘, und dann haben sie es zurückgenommen. Ich wurde also erwischt und jetzt liegt es irgendwo in einem Lagerhaus. Also hoffe ich, dass sie es mir eines Tages als Geschenk schicken, ich mache das jetzt öffentlich. Ich würde mich über ein Erinnerungsstück freuen.“

Apropos Set. Ihr habt ja in Wales gedreht, unter anderem im ständigen Regen. Zwischen Tagen im Regen, unendlich langen Reitszenen und in einer erfundenen Sprache zu sprechen: Was war das Schwierigste an den Dreharbeiten?

Ellie: „Die Regenmaschine war definitiv schwierig, weil man all diese Schichten tragen musste und dann noch eine Art Plastikschicht darunter unter dem Kostüm. Tony und ich hatten aber beide Shirts an, also konnten wir oben keine Plastikschicht tragen. Wir wurden also während dem Dreh quasi zu Fischen, denn man ist den ganzen Tag nass, friert extrem und versucht, Wege zu finden, sich warmzuhalten. Aber ich denke, wir haben uns zusammengerissen und Wege gefunden, uns gegenseitig warmzuhalten und gleichzeitig Spaß zu haben.“



„Willows“ Botschaft ist, dass ein Held von überall kommen kann; die neue Serie hat auch einen besonderen Fokus auf LGBTQIA+ Themen auf dem Bildschirm und außerhalb des Bildschirms. Warum ist eurer Meinung nach diese Repräsentation so wichtig?

Tony: „Wenn man sich den Originalfilm anschaut, ist es darin eingebettet. Man sieht Warwick in der Hauptrolle und das ist Vielfalt, die gezeigt und gelebt wird. Das hier fühlte sich wie der nächste Schritt nach vorne an. Es gibt drei wunderbar starke Frauen und mit Erin Kellyman, Amar Chadha-Patel und mir drei People of Color in Rollen, die wir stereotypisch nicht bekommen würden. Das ist absolut wundervoll. Also Hut ab vor dem gesamten Kreativteam, dass sie das möglich gemacht haben. Und es ist wichtig, denn wenn die Leute sich selbst nicht auf dem Bildschirm sehen, fühlen sie sich in ihrem eigenen Leben unsichtbar und können sich nicht in die Hauptfigur hineinversetzen.“

Und wenn ihr euch eine Fantasiewelt aussuchen könntet, in der ihr leben könntet (abgesehen von „Willow“ natürlich) – welche wäre das?

Ellie: „Cars!“ [lacht]

Tony: „Als Fahrzeug?“ [lacht]

Ellie: „Ich würde gerne ein Auto sein! Das Leben wäre so einfach.“

Tony: „Ich würde gerne in einer Geschichte aus der griechischen Mythologie mitspielen. Oder in „Harry Potter“. Ich würde gerne nach Hogwarts gehen – ich möchte echte Magie erleben, fliegen und teleportieren können und sehen, was mein Patronus ist.“

Ellie: „Oder ich würde gerne in Andor leben, also ‚Star Wars‘.„

Tony: „Oder eigentlich möchte ich ein Bösewicht sein. Ich würde gerne wie Namor aus „Black Panther“ sein. Diese Figur ist unglaublich gut gemacht. Das würde ich gerne sein.“