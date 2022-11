Marvel-Fans sind wütend. Wieso? Aufmerksame „Black Panther: Wakanda Forever“-Zuschauer:innen fanden jetzt heraus, dass ein ganz bestimmtes Detail im Film wegretuschiert wurde. Und mit „Detail“ meinen wir in dem Fall den Penis eines Darstellers.

Auf Twitter macht derzeit ein Tweet die Runde, der ein Vergleichsbild einer Szene mit Namor zeigt.

„Black Panther“-Retusche sorgt für Aufmerksamkeit

Die sehnlichst erwartete Fortsetzung „Black Panther: Wakanda Forver“ ist erst kürzlich in den Kinos gestartet und zieht, ähnlich wie sein Vorgänger, Menschen auf der ganzen Welt in die Kinosäle. Marvel scheint dabei stets darum bemüht zu sein, ein möglichst großes Publikum anzusprechen. Und um die Familienfreundlichkeit zu gewährleisten, passen die Macher immer wieder Inhalte an. Vor allem brutale Szenen werden da zum Beispiel schon gerne mal entschärft. Doch wie weit Marvel oder Mutterfirma Disney dabei geht, zeigt nun neues BTS-Material des Film „Black Panther: Wakanda Forever“.

Aufmerksamen Zuschauer:innen fiel nun nämlich auf, dass bei der Figur Namor, gespielt von Tenoch Huerta Mejía, offenbar ein kleiner Eingriff am äußeren Erscheinungsbild vorgenommen wurde. Konkret geht es dabei um den Penis des Darstellers. Wo Namor während den Dreharbeiten noch mit einer ausgebeulten knappen Hose zu sehen war, hat Marvel ihn für seinen Auftritt in der fertigen Filmversion seines Gemächts beraubt. Zumindest zeigen das einige Vergleichsbilder, die gerade auf Twitter viral gehen. Aber seht selbst:

GIVE NAMOR HIS PENIS BACK pic.twitter.com/t5cdrtf0HC — soup ☆ ☻ !! loves libras (real) (@belovasoup) November 15, 2022

Fans: „Gebt Namor seinen Penis zurück“

Ganz offenbar war die Unterhosen-Wölbung des Darstellers Marvel oder Disney doch zu expressiv. Zwar ist den Fans bewusst, dass die Macher durch die Retusche vor allem im internationalen Bereich wohl einfach sicherstellen möchte, dass auch in Zukunft möglichst viele Menschen den Superhelden-Blockbuster durch eine entsprechende Altersfreigabe sehen können, doch das hält „Black Panther“-Anhänger natürlich nicht davon ab, zu fordern, dass sie doch bitte Namors Penis zurückbringen sollen. „Gebt Namor seinen Penis zurück“, steht zu den viralen Vorher-Nachher-Bildern geschrieben.

Ein anderer User bemerkt, dass das nicht die erste Penis-Retusche bei Marvel ist. Demnach dürfte dem Disney-Franchise bereits jede kleinste Andeutung eines echten Penisses zu viel sein. So traf bereits Tom Hiddleston in „Thor“ im Jahr 2011 dasselbe Schicksal.

Einige Tweets sind dabei besonders witzig. „Der Editor, wenn er das elfte Mal zurückspult und das Frame sieht, wo seine Ausbeulung immer noch zu sehen ist.“, scheibt zum Beispiel ein Nutzer zu dem Vergleich.

The editor after the 11th time of going back and editing the frame where his bulge is still visible https://t.co/v6tbrOAxw3 pic.twitter.com/Nlqw5gu9tR — typo queen {_checkmark_} (@usoppenjoyer) November 16, 2022

Ob die Macher tatsächlich dem Wunsch der Fans nachkommen und Namor seinen Penis zurückgeben werden, ist aber fraglich. Derzeit läuft „Black Panther 2“ in der retuschierten Fassung im Kino und wird wohl Anfang 2023 auch bei Disney Plus an den Start gehen.