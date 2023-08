Vor drei Jahren wurde Musikerin Megan Thee Stallion mit Schüssen schwer am Fuß verletzt. Rapper Lanez, der den Abzug der Waffe gedrückt haben soll, muss dafür jetzt für zehn Jahre ins Gefängnis, so das Urteil.

Bereits im Dezember hat eine Jury in Los Angeles Lanez für schuldig befunden.

Rapper Lanez muss nach Schuss-Attacke auf Megan Thee Stallion 10 Jahre ins Gefängnis

Im Sommer 2020 kam es zu einem blutigen Vorfall zwischen Rapperin Megan Thee Stallion und ihrem Musiker-Kollegen Lanez. Nach einer Party im Haus von It-Girl Kylie Jenner, soll es zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen Megan und Lanez gekommen sein. Die beiden befanden sich gerade auf dem Heimweg in einem Auto, als Megan plötzlich ausgestiegen ist, wie es in den Gerichtsunterlagen heißt. Lanez soll dann seine Waffe gezückt und gerufen haben: „Tanz, Bitch“, bevor er der Rapperin mehrmals in die Füße geschossen haben soll.

„Ich war geschockt und hatte Angst. Ich habe eine Waffe gehört und konnte nicht glauben, dass er auf mich schießt“, schilderte Megan die Attacke im vergangenen Jahr vor Gericht. „Er hat die Waffe gehalten und sie auf mich gerichtet“, so die Musikern. Nach dem blutigen Vorfall brachte die Polizei die „Body“-Interpretin in ein Krankenhaus, wo man ihr die beiden Kugeln aus dem Fuß operativ entfernte. Auf Instagram schrieb sie damals: „Ich bin unglaublich dankbar, dass ich am Leben bin und die Aussicht auf eine vollständige Heilung habe“.

„Das Opfer war meine Freundin“

Auch Lanez meldete sich damals vor Gericht zu Wort – und schien seine Tat zu bereuen. „Wenn ich die Ereignisse in dieser Nacht ändern könnte, würde ich es tun“, so der Rapper laut The Associated Press. „Das Opfer war meine Freundin. Das Opfer ist jemand, der mir bis heute am Herzen liegt.“

Eine Jury in Los Angeles befand Lanez daraufhin bereits im Dezember 2022 schuldig, die Straftat verübt zu haben. Jetzt, mehr als ein halbes Jahr später, ist auch das Strafmaß bekannt. Der Musiker muss für zehn Jahre hinter Gitter. Dabei haben ihm sogar bis zu 20 Jahre Haft gedroht, wie das People-Magazin berichtet.

Hasstirade gegen Megan Thee Stallion

Drei Jahre nach der schweren Schussverletzung veröffentlichte die Grammy-Gewinnern einen Beitrag in der Mai-Ausgabe der Elle. Darin schrieb sie über all den Hass, den sie von vielen Seiten zu spüren bekam, nachdem sie Lanez öffentlich beschuldigte, auf sie geschossen zu haben. „Ich möchte mich nicht als Opfer bezeichnen“, so die 28-Jährige damals. „Wenn ich über die letzten drei Jahre nachdenke, betrachte ich mich selbst als Überlebende, weil ich das Unvorstellbare überlebt habe“, zeigt sich die Rapperin tapfer.

Sie habe nicht nur die Schuss-Attacke von jemanden, den sie als engen Freund betrachtete, überlebt. Sondern auch „die öffentliche Demütigung, die dadurch entstand“. Denn nicht nur unzählige Fans verurteilten die Rapperin, dass sie Lanez beschuldigte. Selbst Musiker-Kolleg:innen stellten sich auf die Seite des mittlerweile Verurteilten. Rapper Drake veröffentlichte etwa einen Song mit dem Text „This bitch lie about getting shot but she still a stallion.“ Megan kündigte daraufhin an, sich auf unbestimmte Zeit aus dem Musikbusiness zurückzuziehen. Ob sie nach der Urteilsverkündung nun ihr großes Comeback feiert, bleibt abzuwarten.