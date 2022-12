In der neuen Netflix-Serie „Wednesday“ geht es nicht nur um die Auflösung eines Kriminalfalles, sondern auch um ein Liebesdreieck. Fans online diskutieren seit der ersten Folge: Xavier oder Tyler? Doch wenn es nach Hauptdarstellerin Jenna Ortega ginge, hätte sich der Sprössling der Addams Family ganz anders entschieden.

In einem Interview verrät die Schauspielerin nämlich, welches Paar für sie das absolute Traumpaar wäre.

„Wednesday“: Liebesdreieck wird online diskutiert

Eigentlich will Wednesday Addams jegliche zwischenmenschlichen Beziehungen in der Serie „Wednesday“ ja vermeiden. Schließlich hat die Tochter der Addams Family ja ein Ziel: Mordfälle aufdecken. Doch im Laufe der Netflix-Serie gibt es nicht nur einige Flirt-Momente zwischen ihr und dem Schulkollegen Xavier, sondern auch eine flüchtige Dating-Phase mit dem Barista von nebenan, Tyler.

Grund genug für Fans online, die Situation in der Show als Liebesdreieck zu bezeichnen und zu analysieren, wer denn nun besser zu Wednesday passen würde (wobei sich diese Frage zum Ende der Serie ohnehin von selbst klärt!). Doch wenn es nach Hauptdarstellerin Jenna Ortega geht, hat sich die Frage zwischen Tyler und Xavier aus einem ganz anderen Grund erübrigt: Für sie gibt es nämlich ein ganz anderes Traumpaar.

Jenna Ortega wünscht sich dieses Traumpaar

„In einer perfekten Welt wäre [Wenclair] eine Sache“, erzählt die Schauspielerin laut „Pride“. Gemeint ist damit der Pärchenname zwischen ihrer Figur Wednesday und ihrer Zimmernachbarin Enid Sinclair. Die beiden könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Enid es bunt und kitschig mag, braucht Wednesday alles in Schwarztönen und möglichst trist. Doch wie heißt es so schön: Gegensätze ziehen sich an.

Bild: Netflix

Eine Storyline, die auch Co-Star Emma Myers, die Enid spielt, gefällt. Denn auch sie betont gegenüber „Pride“, dass diese Lovestory durchaus spannend wäre; ganz nach dem Motto „and they were roommates“, scherzt Emma. Und damit sind die beiden übrigens nicht alleine. Denn seit Ausstrahlung der ersten Staffel hat sich online eine richtige „Wenclair“-Fangemeinde gebildet.

Alleine auf TikTok hat der gleichnamige Hashtag bereits mehr als eine Milliarde Aufrufe. Fans der Show zeigen in Video-Clips, warum die beiden einfach DAS Traumpaar der Show wären; insbesondere, weil Wednesday Addams für viele schon seit frühester Kindheit als „queer icon“ gilt. Ob es aber tatsächlich zu einer „Wenclair“-Beziehung kommen wird, bleibt abzuwarten. Denn auch wenn Fans schon eifrig auf eine zweite Staffel hoffen: offiziell bestätigt oder angekündigt wurden bisher noch keine neuen Folgen.