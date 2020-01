Jedes Jahr steht unter der Schirmherrschaft eines Himmelskörpers. 2019 war das Jahr des Merkurs. 2020 wird vom Mond geprägt sein. Doch was genau bedeutet das? So viel schon vorab: Im Mondjahr 2020 stehen besonders die Gefühle im Mittelpunkt.

In der Astrologie ist nämlich der Mond für die Bereiche Emotion, Leidenschaft und Sehnsucht zuständig. Er bringt intensive Gefühle, sorgt für Zärtlichkeit und mehr Verständnis. Besonders auf Krebse hat der Himmelskörper einen positiven Einfluss, immerhin ist er ihr Zeichenherrscher. Doch auch die anderen Sternzeichen profitieren 2020 von seiner Kraft:

Steinbock

Steinböcke haben in diesem Jahr einen besseren Draht zu ihrem Inneren und ihren eigenen Bedürfnissen. Das verleiht dem Sternzeichen neue Energie. Steinböcke sind sehr verantwortungsbewusst und zudem auch noch besonders ausdauernd: Diese Stärken führen sie 2020 zum Ziel und so können sich in einigen Bereichen ihres Lebens Träume erfüllen. Single-Steinböcke haben im sensibilisierenden Mondjahr interessante Begegnungen vor sich. Bei Familie und Freunden bleibt aber alles wie bisher. Allerdings wirkt sich der Einfluss des Mondes auf einige Sternzeichen sehr stark aus, was bedeutet, dass auch Steinböcke die Sensibilität und Gefühlstiefe der Menschen um sie herum sehr intensiv wahrnehmen.

Wassermann

2020 interessieren sich Wassermänner noch mehr für das, was andere zu sagen haben. Deshalb wird es für dieses Sternzeichen ein sehr harmonisches Jahr voller interessanter Gespräche und menschlicher Nähe. Durch ihre charismatische und motivierende Ausstrahlung können Wassermänner ihre Mitmenschen richtig mitreißen. Außerdem sind sie in so manchen Aspekten richtige Pioniere. Diese schöpferische Art wird den Wassermännern im Mondjahr 2020 zu neuen Dimensionen in jedem Lebensbereich verhelfen. Der Mond beeinflusst das Luftzeichen extrem stark und verstärkt seinen Ideenreichtum enorm. Auch in der Liebe hilft der Einfluss des Mondes weiter. Sind Wassermänner sonst eher distanziert, lösen sich 2020 die eigenen Fesseln und es geht auf romantischer Ebene so einiges weiter. Außerdem lernen Wassermänner im Mondjahr, verlässlicher zu werden.

Fische

Fische sind sehr verträumte, fantasievolle Sternzeichen. Hier macht der Mond dem Sternzeichen leider einen Strich durch die Rechnung, denn sie werden ausgebremst und kommen nicht so richtig in die Gänge. Viele Fische-Geborene haben im Mondjahr 2020 das Gefühl gegen Windmühlen zu kämpfen. Sie finden keine Ruhe. Doch Jupiter hilft schließlich, das Beste aus dem Privatleben zu machen. Von der Heirat über die Familienplanung bis hin zu mehr Kontakt zu Freunden und Bekannten, Fische blühen 2020 richtig auf.

Widder

Auf den wilden Widder wirkt der Mond in diesem Jahr sehr besänftigend. Das Sternzeichen rennt 2020 nicht mehr so oft mit dem Kopf durch die Wand. Das bereichert viele Lebensbereiche, vor allem die Liebe und die Freundschaft. Im Mondjahr begleitet Uranus den Widder und setzt das Sternzeichen ordentlich unter Strom. Das hat durchaus positive Resultate: Das Sternzeichen und sein Partner bekommen im Laufe des Jahres mehrmals die Chance, wunderbare und aufregende Tage zu zweit zu genießen.

Stier

Der Stier ist sehr emotional und Genuss-liebend. Der Mond bestärkt diese Eigenschaften nur noch mehr und führt zur Extraportion Gefühle. Das macht sich schon zu Beginn des Jahres bemerkbar. Der Einfluss des Saturns sorgt dafür, dass sich das Sternzeichen öfter hinterfragt, ob die bestehende Partnerschaft Bestand hat oder man in der Lage ist, eine neue Partnerschaft zu knüpfen. Doch sind diese Zweifel erstmals beseitigt, kommt auch die Leidenschaft wieder zurück. Obwohl die erste Zeit vielleicht noch holprig verläuft, fühlt sich der Stier inspiriert, schaut mit Begeisterung nach vorne und die privaten Bedürfnisse werden an die Oberfläche gelangen.

Zwilling

Auch beim Zwilling stehen die Gefühle 2020 vermehrt im Mittelpunkt. Das Sternzeichen vertraut heuer mehr seinem Bauchgefühl. Für Zwillinge, die sich bereits in einer liebenden Partnerschaft befinden, bedeutet dies eine Festigung und Vertiefung ihrer Liebe. Für Zwilling-Singles stehen die Sterne günstig, dass der perfekte Partner dieses Jahr auf der Bildfläche erscheint. Denn der Zwilling weiß mehr denn je, was er sich von einer Partnerschaft erhofft. Diese Gewissheit sorgt für eine attraktive Anziehungskraft. Das Mondjahr 2020 ist außerdem ideal dafür geeignet, sich auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu besinnen und dazu zählt die Familie. Ein großer Familienurlaub mit sämtlichen Generationen wäre beispielsweise eine perfekte Gelegenheit.

Krebs

Der Krebs steht unter der Zeichenherrschaft des Mondes. Mit dem Mond als Mentor geht es diesem Sternzeichen also 2020 besonders gut. Seine Stärken kommen heuer sehr stark zur Geltung. Der Krebs fühlt sich wohl, kann seinen Emotionen freien Lauf lassen und einfach er selbst sein. Das wirkt sich nicht nur auf ihn selbst positiv aus, sondern auch auf andere. Dieses Jahr bekommt die Gefühlswelt des Krebses eine neue Tiefe. Endlich schafft es das ansonsten häufig eher passive Sternzeichen zu seinen Wünschen und kreativen Fantasien zu stehen. Die Gefühlsintensität, die der Krebs 2020 erlebt, wirkt sich auch positiv auf das Privatleben aus.

Löwe

Dem Löwen bringt das Jahr 2020 heuer nicht ganz so viel Glück und Zufriedenheit wie den übrigen Sternzeichen. Sonst ist der Löwe sehr stark und durchsetzungsfähig, doch im Jahr des Mondes 2020 gelingt das nicht immer. Der Mond macht die durchsetzungsstarken Löwe-Geborenen viel emotionaler, weckt Sehnsüchte und zeigt die Stärken, aber auch die Schwächen auf. In der Liebe macht sich das in den nächsten Monaten bemerkbar. Verläuft zu Jahresbeginn aber noch nicht alles ganz nach Wunsch, werden Löwe-Geborene mit Unterstützung von Venus und Merkur bereits im Sommer auf Wolke sieben schweben. Generell heißt es im Mondjahr 2020 Fundamente fürs Leben setzen. Ob neues Haus, neuer Job oder neue Beziehung: Alles ist möglich.

Jungfrau

Die pflichtbewusste Jungfrau kann 2020 endlich abschalten. Der Perfektionismus des Sternzeichens ist etwas abgeschwächt. Das bedeutet aber nicht, dass dieses Jahr sehr turbulent wird. Im Gegenteil: Ob im Liebesleben, im Beruf oder in der Familie, Saturn sorgt für neue Stabilität und der Glücksplanet Jupiter dominiert im Mondjahr 2020. Jungfrau-Geborene dürfen sich über den ehrlich verdienten Erfolg und ein harmonisches Familienleben freuen. Für Singles bringt das neue Jahr leidenschaftliche Spannung. Beruflich sorgt das Mondjahr auch für einige Veränderungen.

Waage

Die Instinkte der Waage sind 2020 besonders geschärft. Herrscht zwar noch zu Jahresbeginn etwas Unruhe, hält ab Frühlingsbeginn Jupiter wunderschöne Überraschungen bereit. Neptun inspiriert im Mondjahr 2020 die schöpferische Fantasie der Waage und dem Sternzeichen gelingt es, kreative Ideen gut zu verkaufen. Spannende Projekte und ein Sprung auf der Karriereleiter sind die Folge. Im Liebesleben macht Uranus 2020 Lust auf Abenteuer: Sinnliche Experimente sorgen in langfristigen Beziehungen für erotische Aufregung. Die Waage sollte sich heuer besonders darauf konzentrieren, was ihr Spaß macht. Freunde und Familie sind wichtig.

Skorpion

Das sonst so kritische Sternzeichen lässt sich 2020 nicht von den Fehlern der anderen aus der Ruhe bringen. Das entspannt den Skorpion ungemein. 2020 bringt für Skorpione besonders in der Liebe Tiefgang und Neubeginn. Neubeginn ist für das Wassersternzeichen im Jahr 2020 das absolute Stichwort: Wichtige Lektionen, ein totales Umkrempeln des eigenen Lebens und neue Chancen warten dieses Jahr. Für die Skorpione war 2019 kein Traumjahr, das Mondjahr 2020 schafft dafür neue Ebenen im emotionalen Bereich. Deshalb ist es für Skorpione ein gutes Jahr, um wieder einen gefestigten Kontakt zu den wirklich wichtigen Menschen in ihrem Leben aufzubauen.

Schütze

Für Schützen wird es dieses Jahr einfacher, ihre Emotionen zu zeigen. Dennoch hält das Mondjahr auch Herausforderungen bereit. Mit Maß und Ziel sollte für 2020 das Motto sein, denn der oft sehr sorglose und optimistische Charakter der Schützen wird durch den Mondeinfluss auf harte Proben gestellt. Dieses Jahr müssen Schützen ihre Überschwänglichkeit ein wenig zügeln, wenn sie Erfolg in den verschiedensten Lebensbereichen haben wollen. Das Feuerzeichen wird lernen müssen, dass gerade im Thema Partnerschaften und Beziehungen seine direkte Art auch sehr taktlos wirken kann.