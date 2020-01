YouTuberin Bianca Claßen ist bereits zum zweiten Mal schwanger. Mit einer Neuigkeit, die sie vor kurzem bekannt gab, schockt sie jedoch ihre Fans: Ihr Baby lässt sie einfach nicht schlafen!

Bereits so einige schlaflose Nächte hat Bibi wegen ihres Nachwuchses hinter sich. Das verriet sie nun ihren Fans.

Bianca Claßen: Baby will nicht aufhören zu treten

Die 26-Jährige und ihr Freund Julian erwarten bereits Baby Nummer Zwei. Nach Söhnchen Lio werden die beiden nun erneut Eltern. Bianca ist schon in der 31. Schwangerschaftswoche. Und dass eine Schwangerschaft nicht immer super entspannt verläuft, erfährt Bibi zurzeit am eigenen Leib. Denn ihr Baby will einfach nicht aufhören zu treten.

Schlaflose Nächte für Bibi

Somit zählt die YouTuberin bereits unzählige Nächte, in denen sie nicht schlafen konnte. Auf Instagram erzählt sie ihren Fans, wie aktiv ihr ungeborenes Baby bereits ist. Mit den Worten “Mama will schlafen… Baby nicht” schildert die 26-Jährige ihre derzeitige Situation, in der heftige Tritte gegen ihre Bauchdecke am Tagesprogramm stehen.

Doch die Tritte ihres Babys nimmt Bibi in Kauf. Sie und Julian freuen sich schon sehr auf ihr zweites Kind. Und auch der werdende Bruder Lio soll sich bereits auf sein Geschwisterchen freuen. Die kleine Familie verbringt übrigens gerade einen Traumurlaub auf den Malediven und versorgen ihre Fans von dort aus mit süßem Content.