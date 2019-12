Etwas online zu verkaufen, kann sich als besonders schwierig herausstellen. Meist liegt es aber vor allem daran, dass man nicht genau weiß, wie man am besten vorgehen soll.

Deswegen haben wir Tipps zusammengeschrieben, die dein Inserat auf willhaben.at verbessern.

1. Stich heraus

Um sein Produkt erfolgreich zu verkaufen, ist es wichtig, die Blicke der User auf sich zu ziehen. Immerhin gibt es auf willhaben.at viele Angebote, die untergehen, obwohl das Produkt eigentlich besonders gut ist. Demnach sollte man vermeiden, sich in dieser langen Liste einzureihen. Wie das funktioniert, verraten dir folgende Punkte:

Der Titel

Wichtig ist, dass man sich von der Menge abhebt. Bereits der Titel soll ins Auge der User springen. Es ist nicht wichtig, ob er lang oder kurz ist. Besonders gut machen sich Titel, die humorvoll sind. Man darf auch nicht darauf vergessen, dass bereits der Titel alle wichtigen Informationen beinhalten soll. So weiß der User gleich, worum es geht. Ohne, dass er den Beschreibungstext lesen musste.

Der Beschreibungstext

Der Beschreibungstext soll alles umfassen, was das Produkt zu bieten. Um welche Marke es sich handelt, wie alt es ist, woher es kommt und was seine Geschichte ist. Wenn man sich besonders viel Mühe geben möchte, dann kann man auch erzählen, warum man sich entschieden hat, das Produkt zu verkaufen. So wirkt es auf den User vertrauensvoller.

Das Bild

Besonders gut macht sich ein Foto, das aussagekräftig ist. Ein Foto hochzuladen, auf dem man gut erkennen kann, was man verkaufen möchte, ist nämlich wichtig. Bilder, die mit einer guten Kamera gemacht wurden, stechen auf willhaben.at heraus. Man kann sogar mehrere Fotos in sein Inserat stellen und sich somit mehr Interessenten anlachen.

2. Marken und elektronische Geräte gehen besonders gut

Besonders gut verkaufen lassen sich Marken und elektronische Geräte. Wenn du dir also sicher sein willst, dass dein Gegenstand gekauft wird, gib an, von welcher Marke er ist.

Marken-Kleidung wird auf willhaben.at gerne gekauft. Welche Marke es ist, ist fast nicht wichtig. Sowohl Prada, Gucci, Cos oder Zara: Alle von ihnen funktionieren im Verkauf besonders gut. Genauso, wie elektronische Geräte. Egal ob TV, Kamera oder Smartphone. Hier ist es nur wichtig, dass man sich an den Preisen anderer Inserate orientiert. Generell sollte man, wenn man einen Preis angibt, nie viel höher gehen, als die meisten anderen, die ein ähnliches Produkt verkaufen.

3. Achte darauf, wann du was verkaufst

Auf willhaben.at gibt es Produkte, die sich immer gut verkaufen lassen, weil sie zeitlos sind. Dazu zählt, unter anderem, ein Smartphone. Immerhin ist es nicht von der Jahreszeit abhängig, ob man ein neues Handy braucht oder nicht.

Dann wiederum gibt es Produkte, die sich zu bestimmten Zeitpunkten besser verkaufen lassen. Der Verkauf einer Daunenjacke funktioniert zu kalten Jahreszeiten besser als im Sommer. Man kann am täglichen Gebrauch ablesen, wann sich ein Gegenstand auf willhaben.at gut verkaufen lässt. Zur Weihnachtszeit sind es vor allem teurere Dinge, die gekauft werden. Dazu zählen unter anderem Designer-Taschen oder elektronische Geräte. Das lässt sich darauf zurückführen, dass man sich sonst im Jahr nicht allzu viel leisten kann, oder möchte. Aber die Weihnachtszeit ist auch dafür da, Wünsche zu erfüllen.

Du hast mit diesen Tipps deine Produkte erfolgreich auf willhaben verkauft? Dann spende doch einen Teil für die Eierstockkrebsforschung der Österreichischen Krebshilfe:

Kontoinhaber: Österreichische Krebshilfe

IBAN: AT81 1200 0032 1040 4417

Verwendungszweck: ausmissten