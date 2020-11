Wirst du schnell ungeduldig? Damit bist du auf jeden Fall nicht allein. Allerdings kannst du dir Geduld auch wieder anlernen und mit einfachen Tricks das Warten erleichtern.

Ungeduld erzeugt im Alltag viel Stress und Druck, der eigentlich gar nicht nötig wäre. Deshalb sollten wir wieder lernen geduldiger zu werden.

Warum brauchen wir überhaupt Geduld?

Es ist ja eigentlich kein Wunder, dass wir verlernt haben geduldig zu sein. Für was denn auch? Brauchen wir eine dringende Information, wird sie einfach schnell gegoogelt. Suchen wir einen alten Bekannten, müssen wir ihn nur auf Facebook oder Instagram eingeben. Verpassen wir die U-Bahn, kommt in vier Minuten die nächste. Unser ganzes Umfeld ist viel schnelllebiger geworden, deshalb brauchen wir in den meisten Situationen nicht viel Geduld. Allerdings stellt uns das dann beim Warten an der Kasse oder beim Arbeiten an zeitaufwendigeren Projekten dann immer wieder vor neue Herausforderungen. Die Kunst des Wartens haben wir einfach verlernt. Doch man kann sich Geduld tatsächlich wieder anlernen und mit einfachen Übungen das Warten erleichtern.

Wie man Ungeduld verhindern kann

Geduld kann man tatsächlich trainieren. Natürlich sind manche Menschen von Natur aus geduldiger als andere, aber mit ein bisschen Training werden sogar die ungeduldigsten Menschen irgendwann zu echten Profis. Mit diesen Tricks schaffst du es in nervigen Situationen nicht die Geduld zu verlieren: