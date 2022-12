Nach unserer Binge-Watch-Eskapade der ersten Staffel von „Wednesday“, können wir es kaum erwarten, wie es mit der Hauptdarstellerin und ihren Homies weitergeht. Dass es tatsächlich eine Fortsetzung geben wird, ist allerdings noch nicht fix. Bis Staffel 2 offiziell bestätigt wird, vertreiben wir uns die Zeit einfach mit allerlei skurrilen Theorien rund um einen möglichen Weiterdreh von Wednesdays Story. Besonders eine Fan-Theorie bringt unsere Nackenhaare dabei in Senkrechtsposition.

Spoiler-Warnung: wer Staffel 1 noch nicht zu Ende gesehen hat, sollte jetzt nicht weiterlesen.

Die Goody-Wednesday Theorie

Alles klar, nachdem ihr unsere Warnung gelesen habt, gehen wir davon aus, dass ihr entweder superneugierig oder auch wie wir längst durch mit dem Netflix-Hit „Wednesday“ seid. Die schwarzhumorige Serie hielt uns mit seinen spannenden Plottwists in der düsteren Vorweihnachtszeit bei Laune. Umso trauriger waren wir, als die neue Lieblingsserie nach 8 Episoden schon wieder vorbei war. Einziger Lichtblick: das Ende birgt große Hoffnung, dass es mit der ursprünglich geplanten Miniserie weitergeht. Bis es aber soweit ist, vertreiben wir uns die Zeit mit verrückten Theorien für Staffel Zwei.

Eine, die wir besonders gruselig finden, ist jene Theorie über Wednesdays Vorfahrin Goody Adams. Diese holte den miesepetrigen Teenager am Ende zurück ins Leben und heilte ihre Wunden. Ende-Gut-alles gut! Aufmerksame Fans rufen sich jedoch die eindringliche Warnung von Wednesdays Mutter vor Augen. Als diese ihr von den Erscheinungen Goodys erzählt, warnt sie ihre Tochter vorsichtig zu sein. Goody sei eine mächtige Hexe, die von Rache getrieben sei. Viele Fans sind jetzt davon überzeugt: Die gute Goody machte es sich in Wednesdays Körper breit und wird diese in Staffel zwei mit ihrer Macht manipulieren.

Warum wir Goody in Staffel 2 wiedersehen könnten

Erinnern wir uns an die Schlussszene von Goody und Wednesday. Der wiederauferstande Joseph Crackstone verwundet Wednesday lebensgefährlich. Als sie am Boden seiner alten Krypta zu verbluten droht, kehrt Goody zurück, um Wednesday eine wichtige Information zu geben. Sie weist ihre Nachfahrin darauf hin, dass Crackstones Schwäche sein schwarzes Herz sei. Wednesday kann zunächst nichts mit dieser Info anfangen. Doch bevor sie weitere Fragen stellen kann, gesteht ihr Goody, dass Wednesdays einziger Weg zu überleben darin liege, dass ihr Geist durch ihren Körper geht. Dies würde aber dazu führen, dass Goodys Geist für immer verschwindet. Mit Wednesdays Zustimmung geht Goody schließlich durch ihren Körper und bringt sie damit zurück ins Leben. Mit dem Wissen, das Goody ihr gegeben hat, kann Wednesday Crackstone schließlich aufhalten und Nevermore für den nächsten Kampf retten.

Aber warum sollte so eine mächtige, von Rachsucht getriebene Hexe sich so schnell verabschieden? Gepaart mit der eindringlichen Warnung von Wednesdays Mutter, muss hier irgendwas faul an der Sache sein. Und habt ihr auch das seltsame Lächeln von Goody bemerkt, bevor sie durch Wednesdays Körper ging? Was denkt ihr, wie es weitergehen wird?

Denkt ihr Goody kehrt in Wednesdays Körper zurück? No way! Ganz bestimmt! Diese Lächeln – so scary!

