Die Lederjacke zählt zu den absoluten Must-Haves in Sachen Fashion. Denn das It-Piece lässt sich ziemlich vielseitig stylen. Egal ob als lässiger Shopping-Look, Party-Outfit oder auch Business Casual für einen Tag im Office – Lederjacke geht einfach IMMER!

Wir zeigen euch drei stylische Lederjacken-Looks, die absolut im Trend sind!

1. Lederjacke: Biker Style

Sie ist der Klassiker unter den Lederjacken: Die Leather Jacket im Biker Style. Kombiniert mit gemütlichen Leggings, einer weißen Oversized-Bluse und lässigen Biker-Boots, bist du perfekt für einen Shopping-Tag mit der BFF gestylt. Aber auch im Office macht sich dieser Look perfekt! Für einen Abend in der Bar einfach mit High Heels oder Boots mit Absatz upstylen, und roten Lippenstift auftragen.

2. Lederblazer: Party Outfit

Auch zum Party machen ist die Lederjacke perfekt. Dafür greifen wir einfach zum Blazer in Lederoptik. Kurzes Schwarzes drunter, Overknee-Boots dazu und schon seid ihr perfekt für eine schicke Partynacht gestylt. Für einen Hingucker sorgt ein auffälliger Gürtel mit verspielten Details. Clutch & roter Lippenstift runden den Leder-Look ab und verpassen ihm eine extra Portion Glamour!

3. Lederjacke: Business Casual

Nichts geht über einen klassischen Business-Casual-Look – den man übrigens auch mit Lederjacke stylen kann! Dafür am besten ein etwas schlichteres Modell wählen, das leicht tailliert ist, so wirkt das Outfit gleich eleganter. Kombiniert mit einem sportlichen Midi-Kleid, flachen Loafers und lässigem Shopper hat der Look direkt Potenzial zum neuen Lieblingsoutfit fürs Office. Für den After-Work-Drink einfach mit goldenem Schmuck und geflochtenem Headband upstylen – Cheers!