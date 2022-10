Am 18. Oktober 2022 treffen sich Mars und Venus – Der Planet der Energie und die Venus, die laut Astrologie für Liebe und Romantik steht. Es soll laut Horoskop der romantischste Tag des Oktobers werden. Und das geht an den Sternzeichen nicht einfach spurlos vorbei. Einige von ihnen sind von dem astrologischen Duett der Planeten regelrecht beflügelt.

Diese Tierkreiszeichen sind nächste Woche besonders romantisch gestimmt.

Zwillinge

Für Zwillinge bedeutet der Tag eine regelrechte Welle an Romantik-Inspiration. Das Sternzeichen sprudelt nämlich nur so über vor romantischen Ideen für besondere Date-Nights. Denn das Tierkreiszeichen möchte seiner Beziehung wieder neuen Schwung verleihen und viele neue Dinge ausprobieren. Die Beziehung der Zwillinge hat in letzter sehr unter dem Alltag gelitten. Deshalb möchten sie dem jetzt ein Ende bereiten und ihre Liebe wieder so richtig aufleben lassen.

Waage

Die Waage nimmt sich den romantischsten Tag des Oktobers zum Anlass, über wichtige Dinge in ihrer Beziehung zu sprechen. Single-Waagen hingegen nutzen den Tag, um sich wieder bei alten Flirts zu melden. Sehr mutig! Sie wollen dem Scheitern der Dates auf den Grund gehen, um es in Zukunft besser zu machen und zukünftig auf die richtigen Dinge Wert legen. Auf diese Weise wollen Single-Waagen ihr Liebesleben wieder beflügeln.

Skorpion

Für den Skorpion bedeutet der romantischste Tag im Oktober mehr Intimität. Normalerweise braucht das Sternzeichen sehr lange, bis es sich öffnet und andere an sich heranlassen kann. Doch der 18. Oktober 2022 gibt dem Sternzeichen einen kleinen Schubs und es kann genug Vertrauen schöpfen, um sich seinem Gegenüber zu offenbaren. Egal, ob Single oder nicht – die romantische Energie an diesem Tag bringt den Skorpion einer ganz besonderen Person näher.