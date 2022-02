Das Unterwäschen-Label Victoria’s Secret ist ja nicht gerade für Inklusivität bekannt. Im Gegenteil: Immer wieder musste sich die Marke mit Negativ-Schlagzeilen rund um die fehlende Diversität der Models auseinandersetzen. Das Unternehmen möchte aber neue Wege beschreiten. Victoria’s Secret engagiert zum ersten Mal ein schwarzes Transgender-Model.

Bei dem Model handelt es sich um einen TikTok-Star.

Victoria’s Secret bekommt erstes Transgender-Model

Wenn wir an Victoria’s Secret denken, kommen uns als erstes die übertriebenen Push-up-Bhs, die mäßige Qualität der Produkte und die „perfekten“ Models der Victoria’s Secret Fashion Show in den Sinn.

Doch schon seit einigen Jahren kämpft das Label gegen dieses umstrittene Image an. So verkündete das Unternehmen vor einigen Monaten das endgültige Aus der VSF-Show und versprach einen ganz neuen Weg. Es sollen künftig Frauen für das Label werben, die für ihre Leistungen bekannt sind. Statt dünnen Supermodels, die durch ihren makellosen Körper glänzen, gibt es jetzt neue Gesichter, die diese Marke repräsentieren sollen. Und offenbar hielt die Marke ihr Versprechen: Victoria’s Secret bekommt mit Emira D’Spain das erste schwarze Transgender-Model. Und das Model ist definitiv kein unbekanntes Gesicht.

„Ich fühle mich so geehrt“

Emira D’Spain, auf Social Media als xoxoemira bekannt, schreibt Geschichte als erstes schwarzes Transgender-Model, das mit Victoria’s Secret zusammenarbeitet. Auf TikTok und Instagram ist Emira bereits ein gefeierter Star.

„Ich fühle mich so geehrt, als erstes schwarzes Trans-Girl mit Victoria‘s Secret zu arbeiten“, schreibt das Model auf Insta.

Emira sei besonders stolz auf die Kooperation, da ihre gesamte Plattform auf Selbstvertrauen und Selbstliebe basiere. „Ich möchte jungen Transfrauen und -männer auf der ganzen Welt dabei helfen, mutig zu sein. Vor allem, wenn du eine farbige Person bist. Ich bin der Beweis, dass sich die Schönheits- und Modebranche tatsächlich verändert.“

Dass sie das am ersten Tag des Black History Month verkünden durfte, freue sie umso mehr!

Wer ist der Emira D’spain?

Geboren wurde Emira D’Spain in Dubai, seit einigen Jahren lebt sie in New York City. Die 25-Jährige ist Model, Content Creator und eine sehr talentierte Influencerin. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre Get-Ready-with Me-Videos. Dank ihrer glamourösen und ehrlichen Art hat sie in kurzer Zeit über 773.000 Follower gesammelt und über 10 Millionen Likes für ihre TikToks erhalten.

Emira hat sogar so einen großen Einfluss auf ihre Community, dass Produkte, die sie empfiehlt, innerhalb kürzester Zeit ausverkauft sind.

Mit ihren 25 Jahren wird ihr bereits eine große Karriere prophezeit, denn das Model hat schon mit großen Marken wie Ugg, Nars Cosmetics, Google, Anastasia Beverly Hills und Fenty Beauty zusammengearbeitet. Wir sind nun jedenfalls schon gespannt, wie es mit der Beauty weitergeht.