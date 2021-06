Seit Monaten fragen sich Fans, was der Grund für die Trennung von Kim Kardashian und Kanye West sein könnte. Jetzt spricht der Reality-Star erstmal über die Scheidung und verrät unter Tränen sogar den Trennungsgrund.

Kims Ex-Mann Kanye West hüllt sich hingegen immer noch in Schweigen.

Kim Kardashian äußert sich zur Trennung

Schon im Vorfeld hat Kim Kardashian versprochen, dass sie in der finalen Staffel von “Keeping Up With The Kardashians” auch über die Trennung von ihrem Ex-Ehemann Kanye West sprechen wird. In der vergangenen Folge war es dann endlich so weit: Der Reality-Star bricht in Tränen aus und nennt sogar den Grund für die Scheidung. “Ich habe versagt, ich fühle mich wie ein verdammter Loser”, sagt die 40-Jährige in der Realityshow zu ihrer Familie. Aber warum hat sie sich überhaupt von dem Rapper getrennt?

Fans vermuteten, dass es an den Ausrastern von Kanye West während einiger Wahlkampfveranstaltungen vor der US-Präsidentschaftswahl 2020 liegen könnte. Damals erlitt der Rapper, der als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika kandidierte, bei einer Veranstaltung einen Zusammenbruch und verriet, dass er seine erste Tochter North eigentlich abtreiben lassen wollte. Seitdem soll es bei dem Ex-Paar ordentlich gekrieselt haben. Kim Kardashian reichte schlussendlich die Scheidung ein. Doch die 40-Jährige nennt jetzt einen anderen Trennungsgrund: Seitdem sie Kinder hat sei der Lebensstil des Rappers für sie nicht mehr zumutbar, so Kim Kardashian. “Er zieht jedes Jahr in einen anderen Bundesstaat”, erklärte sie. “Er verdient jemanden, der ihn bei jedem seiner Schritte unterstützt”. Das könne sie aber nicht mehr sein. Deshalb habe sie sich von Kanye West getrennt.

Kanye West soll Topmodel Irina Shayk daten

Im Gegensatz zu Kim Kardashian hüllt sich ihr Ex-Mann zum Thema Scheidung aber immer noch in Schweigen. Seit Monaten ist es still auf seinen Social Media-Kanälen und auch sonst lässt er sich nur selten in der Öffentlichkeit blicken. Doch es kursieren andere Gerüchte um den Rapper. Er soll angeblich Topmodel Irina Shayk daten. “Kanye datet jetzt heimlich Irina Shayk. Vielleicht ist daten auch nicht das richtige Wort – aber da besteht eventuell Interesse“, zitiert das Online-Portal DeuxMoi eine anonyme Quelle. Ob an diesen Gerüchten etwas dran ist? Der Rapper und das Model haben sich bisher noch nicht dazu geäußert. Allerdings wäre eine Beziehung zwischen den beiden nicht ganz so abwegig. Denn das russische Supermodel hat bereits 2010 in seinem Musikvideo “Power” mitgespielt. Außerdem läuft sie schon seit Jahren für die Modekollektion des Rappers über die Laufstege.