Eine Trennung ist nie leicht. Ständig erinnern die kleinen Dinge an den Ex-Partner und immer wieder spürt man den Herzschmerz. Manche Menschen brauchen aber länger als andere, um über das Ende einer Beziehung hinwegzukommen. Diese Eigenschaft hängt auch oft vom Sternzeichen ab.

Besonders diese vier Tierkreiszeichen halten sehr lange an ihrer alten Beziehung fest:

Krebs

Der Krebs ist ein sehr sensibler Mensch. Selbst, wenn er sich von einer Person getrennt hat, trauert er der Beziehung noch lange nach, denn er sieht immer nur das Gute in Menschen. Vor allem kurz nach der Trennung ist dieses Sternzeichen deshalb kaum wiederzuerkennen und leidet unter starkem Herzschmerz. Erst, wenn der Krebs eine neue Liebe gefunden hat, kommt er wirklich über seinen Ex hinweg. Und selbst dann erinnert er sich gerne an die alten Zeiten zurück und schwelgt in Erinnerungen.

Löwe

Der Löwe liebt das Abenteuer und ist ein echter Adrenalin-Junkie. Doch nichts kann mit den Gefühlen der ersten Liebe mithalten. Die Aufregung, die ersten Schmetterlinge im Bauch und die intensive Sehnsucht nach seinem Partner – All diese Dinge vermisst der Löwe sehr. Deshalb erinnert es sich gerne an die Zeit zurück und versucht immer wieder dieses Gefühl wieder aufleben zu lassen. So ganz gelingt ihm das aber nicht, weshalb er auch sehr lange braucht, um über seinen ersten Schwarm hinwegzukommen.

Stier

Der Stier hat Probleme damit, mit der Vergangenheit abzuschließen. Vor allem, wenn er von seinem Partner verlassen wurde, geistert dieser ständig in seinem Kopf herum. Denn er kann den Trennungsgrund einfach nicht so ganz verstehen. Dieses Sternzeichen zählt zu den absoluten Romantikern. Weil der Stier so fest an die Liebe glaubt, ist es deshalb umso schwieriger für ihn, die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Er erinnert sich nur an die guten Zeiten zurück und braucht deshalb ewig, um über eine alte Liebe hinwegzukommen.

Skorpion

Harte Schale, weicher Kern – Das beschreibt den Skorpion perfekt. Denn es dauert meist recht lange, bis er mit anderen Personen warm wird und sein Herz öffnet. Hat er es aber einmal getan, ist der Skorpion bereit, alles für seinen Partner zu tun. Liebe ist für ihn etwas Dauerhaftes. Kommt es plötzlich zu einer Trennung, kann das Sternzeichen deshalb nur schwer damit umgehen. Nach Außen hin würde er das allerdings niemals zeigen, in seinem Innersten trauert er seinem Ex-Partner aber noch ewig nach.