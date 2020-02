In den sozialen Netzwerken geht gerade ein Video viral, das die Freundschaft von einem Dachs und einem Koyoten festhält. Nein, es handelt sich dabei nicht um den Trailer zum nächsten Disney Live-Action-Film. Die Tiere sind real und gehen gemeinsam auf Jagd.

Forschern ist bereits bekannt, dass Dachse und Koyoten öfters gemeinsame Sache machen, wenn es um Nahrungsbeschaffung geht.

Koyote und Dachs: Freunde fürs Leben

Das Video wurde von einer Naturschutzorganisation online gestellt. Diese setzt sich für die Erhaltung unverbauter Flächen in der Region südlich von San Fracisco ein. In der Aufnahme sieht man einen Koyoten, der auf jemanden zu warten scheint. Es wirkt, als würde er seinen Partner spielerisch anfeuern. Kurz darauf kommt ein Dachs ins Bild. Gemeinsam verschwinden sie in einen Tunnel, der unter einer Autobahn in der Nähe der südlichen Santa Cruz Mountains in Kalifornien durchführt.

Bei der Aufnahme handelt es sich übrigens um die erste, die zeigt, wie ein Koyote und ein Dachs ein von Menschen gemachtes Bauwerk nutzen, um voranzukommen.

Die Tiere ergänzen sich bei der Jagd

Von mehreren Studien weiß man bereits, dass Koyoten und Dachse öfters Jagd-Kooperationen eingehen. Denn die zwei Tierarten ergänzen sich besonders gut bei der Nahrungssuche. Während der Koyote Nager wie etwa Erdhörnchen vor sich herhetzen kann, übernimmt der Dachs, falls sie sich in ihre unterirdischen Gänge zurückziehen.

Video soll ernstes Thema aufzeigen

Das Video, das von der Organisation Peninsula Open Space Trust (POST) online gestellt wurde, hat einen ernsten Hintergrund. Die Aufnahme ist nämlich Teil einer Studie, durch die man besser verstehen möchte, wie wilde Tiere mit Straßen und Autobahnen umgehen, die ihr Habitat durchqueren. Deswegen hat POST gemeinsam mit Pathways for Wildlife mehr als 50 Kameras an Brücken und Tunnel aufgebaut, um sichere Passagen für Tiere festzustellen.