Das Wochenende naht. Doch ein paar sollten sich darüber lieber nicht zu früh freuen, denn statt Entspannung warten große Anstrengungen und der eine oder andere Konflikt. Wer sich bereits tolle Weekend-Plans zurechtgelegt hat, muss damit rechnen, dass diese durchkreuzt werden.

Auf welche drei Sternzeichen das besonders zutrifft, verraten wir euch hier.

Wassermann

Das Wochenende ist dem Wassermann heilig. Denn unter Woche arbeitet er nonstop und hat kaum Zeit für andere Dinge. Dafür ruht er sich an den Wochenenden so richtig aus und schaltet einfach ab. Nicht in dieser Woche! Denn anstatt entspannte Me-Time läutet sein Telefon ununterbrochen. Der Freundeskreis des Sternzeichens scheint nämlich genau jetzt auf seine Hilfe angewiesen zu sein. Allerdings warten hier keine kleinen Aufgaben auf den Wassermann, die schnell erledigt sind. Nein, die Dinge, um die er gebeten wird, nehmen wesentlich mehr Zeit in Anspruch, als zuvor angekündigt. Daher sollte sich das Sternzeichen besser vorher überlegen, wem er zusagt und wem nicht.

Widder

Wenn einmal der Hund drinnen ist, dann so richtig. Das muss der Widder am Wochenende am eigenen Leib erfahren. Denn es geht so ziemlich alles schief, was nur schiefgehen kann. Diese Pechsträhne führt dann sogar dazu, dass sich das Sternzeichen so davon beeinflussen lässt, dass es durchgehend schlecht gelaunt ist. Dabei entstehen auch ein paar Streitigkeiten in seinem Umfeld, die sich sogar noch bis weit in den Mai ziehen können. Denn Widder tendieren stark dazu, richtig zu explodieren, wenn ihnen etwas gegen den Strich geht. In diesem Fall muss man allerdings fast schon Mitleid mit dem armen Sternzeichen haben, den vom Pech verfolgt zu werden, ist sicherlich nicht einfach.

Schütze

Eigentlich hat sich das Sternzeichen auf ein schönes Wochenende zu zweit mit seinem Schatz gefreut. Doch leider macht ihm das Schicksal hier einen Strich durch die Rechnung. Denn statt romantischen Stunden, werden diese zwei Tage zu einem wahren Albtraum. Der Grund dafür ist eine Person aus der Vergangenheit der Schütze, die für ganz schönen Trubel sorgt. Denn das Sternzeichen gerät erstmal in Erklärungsnot. Ohnehin schon gereizt, konfrontiert ihn dann auch noch seine bessere Hälfte. Eines weiß die Schütze: Ohne einen mächtigen Konflikt wird sie dieses Wochenende ganz bestimmt nicht überstehen.