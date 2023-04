Es ist so weit: Fans der beliebten Netflix-Show „Never Have I Ever“ müssen jetzt langsam Abschied nehmen. Denn die vierte und letzte Staffel wird bald erscheinen. Ein erster Trailer zu den finalen Folgen stimmt die Zuseher glücklich und wehmütig zugleich.

Auch das fixe Startdatum der Serie ist jetzt bekannt!

„Never Have I Ever“: Das verrät der Trailer über die finale Staffel

Bereits drei Staffeln lang begleiten wir Devi (Maitreyi Ramakrishnan) und ihre Freund:innen nun schon. Jetzt heißt es langsam aber sicher Abschied nehmen. Denn in der kommenden vierten Staffel neigt sich nicht nur Devis Zeit auf der High School dem Ende zu, sondern auch ihre Geschichte. Doch bevor es endgültig vorbei ist, nimmt uns die Serie noch mit auf Devis Reise durch das Graduation-Jahr. Eines können wir jetzt schon verraten: Es wird emotional!

Der einminütige Trailer gibt einen Rückblick auf die letzten drei Staffeln und springt dabei auch in die Zukunft, um uns ein paar Sneak Peeks zu zeigen. Etwa den großen Abschlussball, die Graduation-Zeremonie auch den ersten Eindruck von Devis neuem Love-Interest Ethan (Michael Cimino). „Wir können es kaum erwarten, euch all die heißen Romanzen und lustigen Abenteuer zu zeigen, die wir für euch noch in petto haben“, verkündeten die Co-Produzentinnen Mindy Kaling und Lang Fisher.

Startdatum für Staffel 4 bekannt

Allzu lange müssen sich Fans der Teenie-Serie nicht mehr gedulden, bis sie Devi und Co wieder in Action sehen. Denn wie Netflix verkündet, ist Staffel vier bereits ab dem 8. Juni 2023 verfügbar. In den allerletzten zehn Episoden müssen wir jetzt also Abschied nehmen. Doch Grund zur Traurigkeit gibt es keinen. Vielmehr freut sich Schauspieler Jaren Lewison, der Ben Gross in der Serie spielt, über die neue Season. „Das ist die beste Staffel die wir je gemacht haben“, erzählt er gegenüber People.

„Staffel 4 ist die lustigste, herzerwärmendste und schönste Kreation, an der ich je beteiligt war“, schwärmt Lewison weiter. Dafür hat er auch einen guten Grund: „Weil man sich mit diesen Charakteren und den Reisen, die sie in Staffel vier unternehmen, so verbunden fühlt, sieht man sie vor seinen Augen aufwachsen.“ Nicht nur für die Zuseher, auch für die Schauspieler:innen selbst, waren die letzten vier Jahre eine unvergessliche Zeit. „Es ist so besonders, die Menschen zu sehen, die sie werden, und die Reife, die sie erlangen, und es ist so schön geschrieben“, fährt Jaren fort. „Ich weiß, dass es so vielen Menschen so viel bedeuten wird, zu sehen, was diese Charaktere durchmachen und wie sie diese großen lebensverändernden Momente überstehen.“

Darum endet die Serie

Trotz Vorfreude auf die neuen Folgen fragen sich Fans, warum die Serie enden muss. Schließlich gebe es noch genug über all die Charaktere zu erzählen. In einem Interview mit Entertainment Tonight erklärte Serienmacherin Mindy Kaling, dass sie von vorneherein damit spekuliert habe, dass „Never Have I Ever“ nach vier Staffeln endet. „Das macht einfach Sinn. Sie können nicht ewig in der High School bleiben“, so Kaling.

Außerdem würden die Schauspieler:innen älter werden. „Das würde verrückt aussehen, wenn eine 34-jährige Person jemanden spielt, der erst 15 Jahre alt ist“, stellt Kaling klar. Abschließend sagt die Produzentin: „Das Tolle daran, es auf Netflix zu machen, ist, dass wir Geschichten erzählen können, wie man es in traditionellen Fernsehsendungen nicht unbedingt machen könnte. Deshalb fühlen wir uns gut. Wir haben die Geschichte dieses 15-jährigen Mädchens erzählt und das fühlt sich wie die perfekte Zeitspanne an.“