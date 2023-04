Der Frühling nähert sich zumindest in kleinen Schritten – und das macht sich definitiv auch in unseren Outfits bemerkbar. Statt trüben Winterlooks bringen wir wieder mehr Abwechslung und ein bisschen Farbe ins Spiel. Ganz hoch im Kurs: na klar, Streifen! Die lieben wir im Frühling besonders. Und damit auch hier ein bisschen Schwung ins Styling kommt, haben wir drei Streifen-Looks für euch, mit denen ihr jetzt – egal wo – garantiert zum Hingucker werdet!

Spring it on!

Streifen-Looks im Frühling

Egal ob Pullis, Kleider oder Röcke – auch diesen Frühling finden sich in den Stores wieder unzählige frische Streifen-Looks, mit denen wir dem Sommer endlich ein Stück näher kommen. Wir haben Shopping-Inspo für euch!

Rollkragenpulli & Maxi-Rock

An Rollenkragenpullis und Maxi-Röcken kommen wir heuer einfach nicht vorbei – klar, dass diese Kombi es also auch auf unsere Liste der hottesten Streifen-Looks für den Frühling geschafft hat. Statt klassischem Jeans-Look kombinieren wir den Streifen-Pulli mit einem weißen Rock. Je nach Lust und Laune mit Sneakern, Pantoletten oder Heels kombinieren. Roter Lippenstift, schlichte Hoops und auffällige Korbtasche runden das Outfit ab!

Oversized Bluse

Mit einer gestreiften oversized Bluse im Kleiderschrank kann man garantiert nichts falsch machen. Statt blauen Stripes setzen wir diesen Frühling mal auf eine neue Farbe. Besonders angesagt: ein frisches Grün. Gestylt mit Flared Jeans und lässigen Boots in Cowboy-Optik ist dieser Look nicht nur bürotauglich, sondern auch perfekt für After-Work-Drinks mit der BFF. Tagsüber die Haare mit einer Spange lässig nach hinten klemmen, und für den Abend-Look dann einfach offen tragen – et voilà: so einfach geht der 2-in-1-Style.

Kleid im All-Over-Streifen-Look

Auch die All-Over-Streifen-Variante darf natürlich nicht fehlen. Dafür greifen wir einfach zum lässigen Wollkleid, das man je nach Anlass sportlich oder elegant stylen kann. Wir haben uns hier für den chilligen Look entschieden. Gestreiftes Kleid einfach mit lässigen Boots und schickem Blazer kombinieren und mit stylischer Schultertasche, Creolen und etwas Lipgloss aufpeppen – und schon geht’s ab auf die Uni, ins Büro und zum gemütlichen Shopping-Trip mit der BFF.