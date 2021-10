Es gibt Menschen, die haben nur wenig Verständnis für andere und sind deshalb unbarmherzig und gewissenlos. Das hängt auch mit den Charaktereigenschaften ihrer Sternzeichen zusammen. Bei diesen Personen heißt es Mitleid, Fehlanzeige!

Und diese drei Tierkreiszeichen sind dabei besonders erbarmungslos.

Skorpion

Der Skorpion bringt eine gehörige Portion Ehrgeiz und Bereitschaft mit, einiges in seine Ziele zu investieren. Sei es Zeit, Arbeit oder Geld. Daraus hat er sich zu einem wahnsinnig widerstandsfähigen Charakter entwickelt. Besonders karrieretechnisch geht es bei ihm deshalb steil bergauf. Aber er hat kein Problem damit, Konkurrenten auf unfaire Weise auszuschalten. Hier kann es schon einmal passieren, dass er über sein Ziel hinausschießt und versucht sich mit seiner gezielten Manipulation einen Vorteil zu verschaffen. Denn wenn sie ein Ziel verfolgen, dann können sie auch sehr erbarmungslos im Umgang mit ihren Mitmenschen sein.

Wassermann

Der Wassermann ist als Person wahnsinnig schwer greifbar. In einem Moment ist er mega unterhaltsam und exzentrisch, aber das kann sich von einem auf den anderen Schlag ändern. Dann ist er plötzlich distanziert und unnahbar. Deshalb kann man nie einschätzen, woran man bei diesem Sternzeichen wirklich ist. Dabei scheut er nicht, diese Verwirrung zu seinem Vorteil zu nutzen. Besonders in Beziehungen und in der Liebe instrumentalisiert er diese Unsicherheit bei anderen in Bezug zu seiner Person, um in einem besseren Licht dazustehen. Geht es nämlich darum, wer in Konflikten Recht behält, dann zögert er nicht, sich der ein oder anderen falsche Tatsache zu bedienen und kleine Lügen als wahre Gegebenheiten zu verkaufen.

Schütze

Der Schütze braucht ständig Abenteuer. Deshalb hat er einen extrem großen Freundeskreis, weil er immer beschäftigt sein muss und viel erleben will. Doch das hat auch eine Kehrseite. Denn der Schütze hat kein Problem damit, einen guten Freund von einem auf den anderen Tag aus seinem engeren Kreis auszuschließen, wenn dieser seiner Meinung nach zu langweilig wird. Das gilt nicht nur für Freunde, sondern auch für Partnerinnen und Partner. Auch in der Liebe muss bei ihm viel passieren. Tut es das nicht, dann stellt er sofort die ganze Beziehung infrage. Dabei schreckt ihr nicht davor zurück, eine Partnerschaft auf die Schnelle zu beenden, um sich wieder ins aufregende Single-Leben zu stürzen. Sein Bedürfnis nach Abenteuer steht an erster Stelle. Da ist und bleibt dieses Sternzeichen erbarmungslos.