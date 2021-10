Adele ist nach langen sechs Jahren wieder zurück im musikalischen Rampenlicht. Ihr neuer Song “Easy on Me” begeistert nicht nur ihre Fans. Doch um wen geht es in ihrem neuen Song wirklich?

Das diskutieren derzeit ihre Fans auf den sozialen Medien…

3 Fan-Teorien um wen es im neuen Song von Adele geht

1. Es geht um ihren Sohn

Schaut man sich den Songtext zu Adeles “Easy on Me” an, könnte es um die Scheidung von Ex-Ehemann Konecki gehen. Aber Fans gehen davon aus, dass der Song an sich an ihren Sohn adressiert ist und eine Botschaft für ihn enthält. In der zweiten Strophe des Songs heißt es nämlich:



“Es gibt keinen Raum für Veränderungen – Wenn wir beide so tief in unseren Gewohnheiten stecken. Du kannst nicht leugnen, wie sehr ich es versucht habe. Ich habe mich verändert, um euch beide an die erste Stelle zu setzen. Aber jetzt gebe ich auf.”

Es klingt also ganz so, als würde sie mit “euch beide” ihren Sohn Angelo meinen, dem sie von ihrer Beziehung mit seinem Vater erzählt und welche Gründe dazu führten, dass sie sich von ihm hat scheiden lassen. Fans sind überzeugt davon, dass der gesamte Song ein Gespräch zwischen Adeles Sohn und ihr über die Trennung von seinem Vater sei. Wenn das stimmt, dann ist es eine wahnsinnig schöne Idee, meinen wir.

2. Es geht um ihren Ex-Mann

Es ist schon sehr offensichtlich, dass Adele hier versucht, die Trennung und Scheidung von ihrem Mann zu thematisieren. Eine Scheidung ist nie leicht zu verarbeiten. Und wie sollte es eine Musikerin auch anders tun, als ihre Trauer in einem ihrer Songs zu verarbeiten? Im Songtext geht es unter anderem darum, dass sie sehr jung war, als sie sich entschied zu heiraten und sich niederzulassen. Im Laufe der Zeit hätte sie dann aber gemerkt, wie unglücklich sie eigentlich gewesen wäre und sich wünschte, sich selbst wieder an erster Stelle zu stellen.

“Ich hatte gute Absichten und die größten Hoffnungen. Aber jetzt weiß ich, dass sie womöglich niemals sichtbar werden.”

Sie sei mit großen Hoffnungen in ihre Ehe gegangen, habe aber letzten Endes nie ihr erhofftes Glück gefunden.

3. Es geht um sie selbst

Andere Fans glauben aber, dass sie in dem Song mit sich selbst spreche. Sie versuche dabei besonders verständnisvoll und sanft zu sich selbst und ihrem vergangenen “Ich” zu sein. Dabei möchte sie ihre persönlichen Gründe für ihre Entscheidung noch einmal klar und deutlich formulieren und sich vor Augen führen.

Aber letzten Endes möchte sie sich selbst für ihre Fehler und Entscheidungen verzeihen und zeigen, dass es in Ordnung ist, Fehler zu machen und sich nicht dafür zu schämen. Schließlich ist es menschlich.