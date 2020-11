Schon einmal die Länge von deinem kleinen Finger analysiert? So kannst du sehr viel über deinen Charakter erfahren.

Wenn du deine Fingerlänge analysierst, kannst du sehr viel über deinen Charakter erfahren. Und so einfach gehts:

So misst man die Fingerlänge

Um die Fingerlänge richtig interpretieren zu können muss man seine Handfläche ausstrecken. Dann presst man seine Finger leicht aneinander und streckt sie aus. Jetzt betrachtet man die Länge seines kleinen Fingers. Ist er kürzer als der Beginn des Nagelglieds (oberstes Fingerglied, an dem der Nagel sitzt) beim Ringfinger, ist der kleine Finger auf einer Höhe mit ihm oder überragt er ihn sogar?

Bild: Kumar Jatinder/Shutterstock.com

Ist der kleine Finger kürzer

Reicht die Länge deines kleinen Fingers nicht aus, um an das Nagelglied des Ringfingers heranzukommen, lässt das auf eine eher schüchterne Persönlichkeit schließen. Es bedeutet, dass es dir nicht immer leicht fällt den Menschen in deiner Umgebung deine Gefühle zu offenbaren. Auch in Beziehungen bist du mit Liebesbekundungen eher zurückhaltend. Deshalb wirkst du auf viele Menschen distanziert. Das stimmt aber nicht: Du hast sogar enorm starke und ausgeprägte Gefühle. Du trägst sie nur nicht gern nach draußen.

Ist der kleine Finger gleich lang

Wenn der kleine Finger auf gleicher Höhe mit dem Nagelglied des Ringfingers ist, dann bedeutet es, dass du ein sehr harmoniebedürftiger und ruhiger Mensch bist. Du gehst Streitigkeiten meistens aus dem Weg und schaffst es immer aus unangenehmen Situationen hinauszukommen. Deine Persönlichkeit ist gefestigt und du hast genaue Vorstellungen davon, wer du bist und was du die wünscht. Auf manche Mitmenschen wirkt das allerdings etwas unterkühlt und abgeklärt. Allerdings wirkst du auch immer sehr kompetent, deshalb wird deine Meinung von anderen auch sehr geschätzt.

Ist der kleine Finger länger

Überragt der kleine Finger den Beginn deines Ringfinger-Nagelglieds, deutet das auf eine besonders starke Persönlichkeit hin. Du stehst gerne im Mittelpunkt des Geschehens und bist generell ein sehr sozialer Mensch. Du weißt genau wie du dich selbst in Szene setzt. Allerdings wirkt das auf deine Umgebung manchmal auch sehr aufgesetzt, deshalb sind deine Mitmenschen dir gegenüber öfters skeptisch. Was aber jeder weiß: Sobald es um die Organisation einer Party oder einer Aktivität geht, bist du genau der Richtige. Auch in Beziehungen liebst du es, etwas zu unternehmen. Bei dir gibt es nur selten faule Kuschel-Tage auf der Couch.