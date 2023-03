Daniel Brühl schlüpft in eine neue, spannende Rolle. Der 44-jährige Schauspieler verkörpert in einer neuen Drama-Serie auf Disney+ den verstorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld.

Das Serienprojekt „Kaiser Karl“ soll den Aufstieg des Designers in der Pariser Modewelt der 70er-Jahre nachzeichnen.

Daniel Brühl spielt Karl Lagerfeld in Disney-Serie

Daniel Brühl ist ein schauspielerisches Chamäleon. Der 44-Jährige schlüpfte im Laufe seiner Karriere schon in die unterschiedlichsten Rollen. 2013 verkörperte er zum Beispiel Formel-1-Legende Niki Lauda in „Rush“, was ihm sogar mehrere Golden-Globe-Nominierung einbrachte. Nun wartet schon die nächste Ikonen-Rolle auf den talentierten Deutschen.

Daniel Brühl steht derzeit als Modeschöpfer Karl Lagerfeld vor der Kamera. Denn wie jetzt bekannt wurde, übernimmt der „Im Westen nichts Neues“-Darsteller die Hauptrolle in der Drama-Serie „Kaiser Karl“, die auf Disney+ zu sehen sein wird. „Was für ein Geschenk, was für eine Ehre, was für ein Abenteuer“, schreibt der 44-jährige Schauspieler dazu auf seinem Instagram-Account auf Französisch und Englisch. „Endlich darf ich Euch verraten: Ich werde Karl Lagerfeld spielen, eine der bisher größten Herausforderungen.“, verrät der Schauspiel-Star.

Auch der Streamingdienst selbst bestätigte das Serienprojekt über die 2019 verstorbene Modeikone mit den Worten: „Mittendrin in der queeren Subkultur und der typischen Pariser Modewelt wurde ,Kaiser Karl‘ entwickelt und für das Fernsehen adaptiert“.

Serie dreht sich um Lagerfelds Aufstieg

Die Serie soll aus insgesamt sechs Teilen bestehen und den Aufstieg des Designers in der Pariser Modewelt der 70er-Jahre beleuchten, wie Variety berichtet. Demnach startet der Plot im Jahr 1972, als sich der damals 38-jährige Karl Lagerfeld das Ziel setzte, den damals konkurrenzlosen Yves Saint Laurent (gespielt von Arnaud Valois) vom Pariser Modethron zu stoßen. Aber auch die Rivalität mit Pierre Bergé (Alex Lutz) und die Beziehung mit Jacques de Bascher (Theódore Pellerin) sollen in der Serie thematisiert werden. Im echten Leben sprach der verstorbene Modemacher nur sehr selten über sein Liebesleben. Bekannt ist allerdings, dass de Bascher 18 Jahre bis zu seinem Aids-Tod im Jahr 1989 Lagerfelds Lebensgefährte war.

Die Dreharbeiten sollen bereits begonnen haben. Wann genau das sechsteilige Drama dann auf Disney+ erscheinen wird, steht aber noch nicht fest. Übrigens: Die Serie hat nichts mit dem im vergangenen Jahr angekündigten Biopic zu tun. In der Kino-Verfilmung wird der Hollywood-Schauspieler Jared Leto den gebürtigen Hamburger spielen.