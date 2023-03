Seit einigen Monaten machen sich Fans Sorgen um den Gesundheitszustand von Model und Schauspielerin Cara Delevingne. Nun spricht die 30-Jährige erstmals offen über ihre Drogensucht.

Sie erzählt außerdem, dass sie sich in eine Entzugsklinik einwiesen ließ.

Cara Delevingne spricht offen über Alkoholmissbrauch

Cara Delevingne zählt zu den gefragtesten Model der Welt. Und auch als Schauspielerin feierte sie bereits große Erfolge. In den vergangenen Jahren wurden ihre Highlights aber immer öfters von Negativ-Schlagzeilen überschattet. Im Mai 2022 spitzten sich die Gerüchte zu, dass das Model mit einem Drogenproblem oder einer psychischen Krise zu kämpfen haben könnte. Unter anderem deshalb, weil Cara auf dem roten Teppich der Met-Gala zitterte oder schräge Videos in ihren Instastory zu sehen waren.

In einem neuen Interview mit dem Magazin Vogue spricht Cara nun das erste Mal ganz offen über diese Zeit und verrät, dass sie sich aufgrund ihrer Drogensucht vergangenes Jahr in eine Entzugsklinik einwiesen ließ. „Ich erkannte, dass eine Zwölf-Schritte-Therapie das Beste ist, und dass es darum geht, sich dafür nicht zu schämen.“, erklärt die 30-jährige Britin dazu.

Paparazzifotos als Weckruf

Auslöser für ihre Suche nach Hilfe waren nach ihren eigene Worten Paparazzifotos nach dem Burning-Man-Festival, die sie sichtlich verwirrt an einem Flughafen in Los Angeles zeigen. Die Fotos gingen damals viral. Fans machten sich große Sorgen um das Model. „Ich hatte nicht geschlafen. Mir ging es nicht gut.“, erklärt Cara die verstörenden Aufnahmen.

Sie habe zu der Zeit sehr viel gearbeitet und auch oft Party gemacht – am Ende zu viel des Guten. „Wenn ich Drogen nehme, habe ich das Gefühl, unbesiegbar zu sein“, sagt sie im Vogue-Interview. Rückblickend sei sie dankbar, dass die Bilder gemacht wurden. Sie hätten sie wachgerüttelt und ihr gezeigt, dass ein Drogenentzug der einzige Ausweg sei. Zu lange habe sie zu Alkohol und anderen Drogen gegriffen, um der Realität zu entkommen. „Manchmal braucht man einen Realitäts-Check, deshalb waren diese Bilder in gewisser Weise etwas, wofür ich dankbar sein kann.“

Mit sieben Jahren zum ersten Mal betrunken

In dem Interview spricht Cara auch über ihre schwere Kindheit. Sie wuchs zwar in einer reichen Familie auf, ihr Leben einfacher gemacht habe dies allerdings nicht. Ihre Mutter war drogensüchtig, was Cara und die ganze Familie traumatisierte. Nach eigenen Worten machte sie im Alter von nur sieben Jahren erste Erfahrungen mit Alkoholmissbrauch. „Ich wachte verkatert im Haus meiner Großmutter auf“, erinnert sie sich. Als sie zehn Jahre alt war, wurde ihr aufgrund von Schlafproblemen ein Einschlafmittel verschrieben. „Das war der Beginn von psychischen Problemen und unbeabsichtigten Selbstverletzungen.“, erklärt sie dazu. Mit 15 Jahren habe sie dann Antidepressiva genommen.

„Damit starteten meine psychischen Probleme und ich begann, mich selbst zu verletzen“, erzählt sie. Unterschiedliche Therapien blieben ohne Erfolg, sodass sie mit 15 einen Zusammenbruch erlitt. Das Antidepressivum, welches ihr danach verabreicht wurde, habe ihr allerdings das Leben gerettet, so das Model. Inzwischen sei das Model bereits vier Monate nüchtern. Sie zeigt sich kämpferisch und optimistisch. „Dieser Prozess hat natürlich seine Auf und Abs, aber ich habe angefangen, so viel zu realisieren“, meint Cara.