Eine wichtige Eilmeldung für alle Fans von „Sex and the City“: Sarah Jessica Parker teilte auf Instagram ein ziemlich eindeutiges Foto von sich und John Corbett am Set des Serien-Spin-offs „And Just Like That…“. Darauf sind die beiden in ihren Kultrollen als Carrie Bradshaw und Aiden Shaw zu sehen – und sie küssen sich innig!!!

Heißt das etwa, Carrie und Aiden bekommen endlich ihr Happy End?

Sarah Jessica Parker verrät massiven „AJLT“ Spoiler mit Kussfoto

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel von „And Just Like That…“ sind in vollem Gange. Da auch die neuen Folgen mitten in New York City gedreht werden, beobachten Fans und Fotografen jede einzelne Szene mit Adleraugen und versuchen, bereits etwas von der neuen Handlung erspähen zu können. Jetzt wurde es ihnen wirklich leicht gemacht! Denn bereits vor einiger Zeit veröffentlichte der offizielle Instagram-Account der Serie ein Foto von Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker), die Hand in Hand mit ihrem Ex-Freund Aiden Shaw (John Corbett) durch die Straßen läuft.

Natürlich wittern die meisten nun ein Happy End für das ehemalige On-Screen-Paar. Doch wie wir die Serienmacher kennen, kann in einer Staffel so ziemlich alles passieren. Dennoch gibt es einen Grund zur Freude für Fans von Carrie und Aiden! Denn jetzt sind neue Set-Fotos aufgetaucht, die wirklich nicht eindeutiger sein könnten. Die beiden Lovebirds scheinen sich erneut gefunden zu haben. Dabei dürften auch ihre starken Gefühle von damals wieder aufgeflammt sein. Das Ergebnis: Ein inniger, ultraromantischer Kuss zwischen Carrie und Aiden. Diesen massiven Spoiler teilte Sarah Jessica Parker übrigens selbst auf ihrem Instagram-Account.

Dazu schreibt die Schauspielerin: „Das. ist. keine. Übung.“ und bringt Fans damit zum Ausrasten! Denn das könnte bedeuten, dass Carrie und Aiden endlich ihre zweite Chance bekommen und verliebt wie am ersten Tag in den Sonnenuntergang reiten … hach. Zu den Megafans zählt sich übrigens auch Gwyneth Paltrow. Denn sie kann dieses Liebescomeback nicht fassen und kommentiert unter den Knutschfotos: „NIE IM LEBEN“. Schauspielerin Sophia Bush hält fest: „MEIN HERZ MEIN HERZ MEIN HERZ“ und der Insta-Account des Streamingdienstes HBO schreibt: „Es ist keine Übung, aber ein Traum, der wahr wird“.

Auch unzählige andere User freuen sich über diesen Plottwist, zeigen sich aber immer noch etwas skeptisch. „Spielt bitte nicht mit unseren Gefühlen“, kommentiert etwa jemand. Und die berechtigte Frage einer weiteren Followerin: „Gibt es wirklich nur zwei Männer in ganz Manhattan?“ … fair point!

Zweite Staffel soll fröhlicher sein

Während Staffel eins des „Sex and the City“-Spin-offs von einer düsteren Wolke umgeben war (der Tod von Mr. Big und die Missbrauchsvorwürfe gegen Schauspieler Chris Noth), soll Teil zwei deutlich fröhlicher ausfallen. Gegenüber Extra verriet Sarah Jessica Parker kürzlich, dass es eine „erstaunliche Storyline“ geben wird, „die für die Zuschauer:innen, die viel Zuneigung für [Aidan] empfinden, wirklich bedeutsam ist.“ Die Rückkehr von John Corbett solle „eine Menge Freude“ mit sich bringen, so die 57-Jährige.

Eingefleischte „Sex and the City“-Zuseher:innen wissen allerdings, dass sich Carrie und Aiden nicht ohne Grund in Staffel vier der Kultserie getrennt haben. Viele fragen sich, ob und wie der zweite Anlauf wohl klappt. Schließlich müsste Carrie erst noch in die Rolle der Stiefmutter finden, nachdem Aidan in Staffel sechs der Originalserie Vater wurde. Zudem konnte Aidan es absolut nicht leiden, dass Carrie raucht. Und wie wir alle wissen, hat sie auch in Staffel eins von „And Just Like That…“ gerne mal zum Glimmstängel gegriffen. Ob ihre wiedergefundene Zuneigung das übersteht?

Es gibt also noch viele offene Fragen, wie es mit den beiden weitergeht. Bis wir die Antworten bekommen, könnte es aber noch etwas dauern. Denn ein fixes Startdatum für die zweite Staffel „AJLT“ steht noch nicht fest. Insider munkeln aber, dass es im Sommer 2023 so weit sein könnte …