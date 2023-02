Jetzt ist es offiziell. Vanessa Hudgens und Cole Tucker sind verlobt! Bereits vor wenigen Tagen machte das Gerücht die Runde, dass der Baseball-Profi in Paris um die Hand seiner Liebsten angehalten haben sollen – und tatsächlich: Im Netz teilten die beiden jetzt romantische Fotos von ihrer Verlobung in der Stadt der Liebe.

Und ihre Social-Medial-Community ist natürlich ganz aus dem Häuschen.

Schöne Neuigkeiten aus Hollywood. Vanessa Hudgens und Cole Tucker haben sich verlobt. Schon vor einigen Tagen behauptete ein Insider, dass die Schauspielerin und der Profi-Baseballspieler gemeinsam vor den Traualtar schreiten wollen. Dieses Gerücht bestätigen die zwei Lovebirds nun selbst via Instagram.

Auf ihren jeweiligen Accounts teilten die zwei jetzt Fotos aus ihrem Paris-Urlaub Ende des Jahres. „JA. Und wir könnten nicht glücklicher sein“, schreibt das Paar zu den Fotos. Auf einem hält Cole seine Verlobte in den Armen, während die 34-Jährige stolz ihren Verlobungsring präsentiert. Auf einem weiteren Foto kann man ihren Diamant-Ring dann noch genauer bestaunen.

Fans und Freunde der beiden sind natürlich ganz aus dem Häuschen. Schauspiel-Kollegin Lily Collins kommentiert zum Beispiel: „Ahhh herzlichen Glückwunsch Mama!“. Auch Nina Dobrev hinterlässt ein Haufen Herz-Emojis. Schauspielerin und Tänzerin Jules Hough schreibt zu den Verlobungs-Pics: „So soll es sein! Glückwunsch“.

Die zwei Lovebirds lernten sich 2020 bei einer Online-Meditationsgruppe kennen. Kurze Zeit später machten auch schon die ersten turtelnden Paparazzi-Fotos von den Stars im Netz die Runde. Das erste offizielle Pärchenfoto folgte dann Anfang 2021. Und nun läuten demnächst auch die Hochzeitsglocken. Fun Fact: Cole ist „High School Musical“-Fan. Aufmerksamen Fans fiel auf, dass der Baseballspieler bereits im Jahr 2012 auf Twitter nach einem Mädel gesucht hat, das mit ihm HSM-Filme schaut und dabei seinen Rücken krault. Na, wenn das keine cute Geschichte ist!

In search of: A girl who's down to watch High School Musical with me and scratch my back.