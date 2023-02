Vor etwa einem Jahr machten Vanessa Hudgens und Cole Tucker ihre Liebe mit einem Insta-Pic offiziell. Jetzt sollen sich die Schauspielerin und der Profi-Baseball-Spieler verlobt haben. Das berichten nun zumindest US-Medien.

Läuten bei Vanessa und Cole etwa bald die Hochzeitsglocken?

Laut Medienbericht: Vanessa Hudgens und Cole Tucker sind verlobt

Vanessa Hudgens und Cole Tucker schweben auf Wolke Sieben. Die zwei Lovebirds lernten sich 2020 bei einer Online-Meditationsgruppe kennen. Kurze Zeit später machten auch schon die ersten turtelnden Paparazzi-Fotos von den Stars im Netz die Runde. Das erste offizielle Pärchenfoto folgte dann Anfang 2021. Läuten jetzt auch schon die Hochzeitsglocken? Wenn man US-Medien Glauben schenken mag, soll das cute Couple jetzt den nächsten Schritt gewagt haben. Denn einem Bericht zufolge seien Vanessa und Cole verlobt!

Erst vor einer Woche heizte die Schauspielerin die Verlobungsspekulationen mit einem Insta-Post selbst an. Die 34-Jährige teilte nämlich einen emotionalen Post und gestand Cole öffentlich ihre Liebe: „Ich werde die Welt für dich anhalten und für immer mit dir zusammen sein.“ Der Profi-Baseball-Spieler kommentierte das süße Bild mit: „Für immer Baby.“

Tja, und nun äußerte sich auch ein Insider gegenüber dem US-Portal TMZ zu dem Beziehungsstatus der beiden. Er verrät, dass der 26-Jährige seiner Liebsten Ende letzten Jahres die Frage aller Fragen gestellt haben soll. Wann genau und wo die Verlobung stattgefunden haben soll, verrät der Insider jedoch nicht. Allerdings waren die „Prinzessinnentausch“-Darstellerin und der „Colorado Rockies“-Spieler Ende 2022 in Paris. Gab es vielleicht sogar einen Antrag in der Stadt der Liebe? Wir werden hoffentlich bald erfahren, was an den Gerüchten dran ist.

Vanessa Hudgens war acht Jahre mit Austin Butler zusammen

Lange Zeit galten Vanessa Hudgens und ihr Ex Austin Butler als DAS Traumpärchen in Hollywood. Austin und Vanessa waren von 2011 bis 2020 zusammen. Erst vor Kurzem äußerte sich Austin über seine besondere Beziehung zu Vanessa und gestand, dass er seiner Ex viel verdanke. Der Schauspieler gewann nämlich erst kürzlich für seine Darbietung in „Elvis“ einen Golden Globe. Im Interview mit Los Angeles Times verriet er dann: „Wir waren schon so lange zusammen und dann hatte sie diesen hellseherischen Moment. Ich verdanke ihr wirklich viel dafür, dass sie an mich geglaubt hat.“ Auf die Nachfrage, ob er dabei Vanessa meint, antwortete er: „Das ist korrekt. Ich war damals in einer Beziehung.“ Inzwischen ist der Schauspieler mit Model Kaia Gerber zusammen.