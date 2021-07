Woher sollen wir wissen, ob es wahre Liebe ist? Ja, diese Frage haben wir uns alle schon mal gestellt. Den einen Partner fürs Leben finden, das ist das, wonach wir alle streben. Tatsächlich gibt es ein paar Zeichen, die darauf hindeuten, dass euer Partner der Richtige sein könnte.

Beziehungen sind immer sehr individuell, aber es gibt gewisse Merkmale, die wahre Liebe ausmachen.

Fünf Anzeichen für die wahre Liebe

1. Uneingeschränktes Vertrauen

Liebe bedeutet vor allem eines: uneingeschränktes Vertrauen. Wir sind bereit, unsere Mauern fallen zu lassen und alles von uns preiszugeben. Das muss nicht alles auf einmal passieren. Es ist ein Prozess, der sich über Jahre hinweg entwickelt. Beim richtigen Partner geht es eher um die Bereitschaft, unsere tiefsten Bedürfnisse und Ängste mitteilen zu wollen. Bei der wahren Liebe nehmen wir das Risiko in Kauf, richtig verletzt werden zu können.

2. Ihr verliebt euch immer wieder neu ineinander

Auch bei der großen Liebe läuft nicht alles rund. Nur weil es der richtige Partner ist, bedeutet es nicht, dass die Beziehung immer perfekt ist. Jede Partnerschaft erlebt hin und wieder Höhen und Tiefen. Das ist ganz normal. Aber nach Tiefpunkten schafft ihr es immer wieder, etwas Neues in eurem Partner zu entdecken und euch neu zu verlieben. Das ist ein Zeichen für wahre Liebe!

3. Bedingungslosigkeit

Wahre Liebe ist bedingungslos. Das vergessen wir heutzutage gerne mal, weil wir viel zu sehr nach Selbstoptimierung streben. Aber das geht bei der Liebe eben nicht. Wenn die Erwartungen an uns selbst zu hoch sind, dann stellen wir ebenso zu hohe Erwartungen an unseren Partner. Sobald die Beziehung dann nicht perfekt zu sein scheint, geben wir auf und trennen uns. Beim Partner fürs Leben ist das anders. Bei der wahren Liebe, verschwindet der Druck, dass immer alles perfekt sein muss.

4. Freiheit

In einer gesunden Beziehung ist uns immer bewusst, dass uns die Liebe zu nichts zwingt. Wir brauchen unseren Partner nicht, aber wir wollen ihn. Diese Entscheidungsfreiheit ist in einer Beziehung immer gegeben, wenn sie ein Leben lang halten soll. Außerdem bewahrt sich jeder seinen Freiraum und es dreht sich nicht nur alles um die Beziehung. Freiräume sind wichtig und das akzeptiert ihr.

5. Hingabe

Selbstverständlich haben wir auch Angst vor der großen Liebe. Denn damit geht einher, dass wir unser Innerstes und Intimstes offenbaren müssen. Doch das erfordert Vertrauen und auch Hingabe. Wenn uns jemand wirklich wichtig ist, dann sind wir gewillt, mehr Energie in die Beziehung zu stecken. Der Wille, einen Konflikt zu lösen ist meist vor allem ein Zeichen dafür, dass euch euer Partner die Energie wert ist, die ihr in den Streit stecken müsst. Denn ihr kämpft um das, was ihr liebt. Letzten Endes ist Liebe immer Arbeit, selbst wenn es sich um den Partner fürs Leben handelt. Nur wenn man bereit ist, Zeit und Energie zu investieren, hält sie jede Krise aus.