Genauso ungern, wie die meisten Menschen Komplimente bekommen, geben wir sie auch anderen Personen. Dabei ist es unglaublich wichtig anderen zu zeigen, dass wir sie wertschätzen und ihnen das auch sagen.

Deshalb ist es auch so wichtig anderen ab und zu Komplimente zu machen.

1. Komplimente geben auch dir ein gutes Gefühl

Jemand anderen ein Kompliment zu machen, sorgt nicht nur bei deinem Gegenüber für ein gutes Gefühl. Auch du selbst wirst schnell merken, dass es schön ist jemandem Wertschätzung zu vermitteln. Diese selbstlose Geste und vor allem die schöne Reaktion deines Gegenübers geben dir Bestätigung, dass auch du etwas Richtiges gemacht hast. So fühlt ihr euch dann beide miteinander wohler und könnt besser zusammenarbeiten oder einfach nur Zeit verbringen.

2. Wir ernten, was wir sähen

Wünschst du dir manchmal mehr Anerkennung zu bekommen? Dann solltest du bei dir selbst anfangen. Denn nur wer Komplimente austeilt, erhält auch welche. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du anderen mitteilst, wenn sie etwas gut gemacht haben oder du stolz auf sie bist. Denn nur wenn du dein Umfeld mit Wertschätzung behandelst, bekommst du sie auch zurück. Hier gilt also, wie auch sonst im Leben, die goldene Regel: “Behandel andere so, wie auch du behandelt werden möchtest”.

3. Komplimente sind Eisbrecher

Vor allem in einer neuen Umgebung und mit neuen Menschen kann ein ernstgemeintes Kompliment ein wunderbarer Eisbrecher sein. Dann kann das Kompliment auch ruhig etwas oberflächlicher sein – du kennst die Person schließlich noch nicht so gut. Schöne Schuhe, ein tolles Lächeln oder eine neue Frisur, was auch immer dir auffällt (und tatsächlich gefällt) solltest du laut aussprechen. Denn so werden die Menschen dir gegenüber offener und es wird leichter Freundschaften zu schließen.

4. Fördern die Produktivität

Vor allem im Berufsleben sind Komplimente wichtig, egal ob bei Kollegen, Mitarbeitern oder dem Chef. Denn dadurch fühlen sie sich nicht nur gut, auch die Produktivität wird dadurch gesteigert. Wer für eine gute Arbeit gelobt wird, der strengt sich weiterhin an. Jeder Mensch braucht ab und zu einmal eine gewisse Anerkennung, damit er weiterhin motiviert bleibt und mit einem guten Gefühl in den Arbeitsalltag startet.